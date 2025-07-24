"Изменимся или умрем": в Киеве и ряде городов Украины третий день протесты против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 24 июля в Киеве и многих других городах Украины третий день продолжаются массовые акции протеста против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, Громадське и Укринформ.

В Киеве люди призывают депутатов не медлить и как можно быстрее принять законопроект Зеленского о восстановлении полномочий антикоррупционных структур.

Люди выкрикивают: "Принимайте закон". Протестующие также выкрикивают "На фронте нет каникул", "Коррупция убивает" и "Позор".

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Акция протеста в Киеве 24 июля













Акция протеста в Виннице собрала представителей активной молодежи города и области, которые пришли, чтобы выразить свою позицию относительно ограничений независимости антикоррупционных органов.

Они держали самодельные картонные плакаты с лозунгами" Кто за меня переписывает законы и порядки? ", "Верните контроль народу", "НАБУ. Сап, спасай ASAP", "требуем действий, а не отмазок" и другие.

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Протест в Виннице





В Тернополе уже в третий раз проходит акция протеста у здания Тернопольского облсовета и ОВА в центре города. Сегодня собралось около 200 человек. Они выкрикивали "Руки прочь от НАБУ", "Отпуск отменяется -- отменяйте правки", в также пели украинские песни. Машины, которые проезжали мимо акции протеста сигналили в знак поддержки.

Протест Тернополь

В Запорожье 24 июля второй день проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП. Организаторы перенесли ее в центр города, на площадь Фестивальную, ведь именно здесь есть два укрытия, способных вместить большое количество людей. Сегодня в акции приняли участие около 200 человек.

Протест в Запорожье

В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек.

В Ровно и Днепре также третий день подряд люди протестуют против скандального закона №12414 относительно НАБУ и САП.

















