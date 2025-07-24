"Изменимся или умрем": в Киеве и ряде городов Украины третий день протесты против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 24 июля в Киеве и многих других городах Украины третий день продолжаются массовые акции протеста против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, Громадське и Укринформ.
В Киеве люди призывают депутатов не медлить и как можно быстрее принять законопроект Зеленского о восстановлении полномочий антикоррупционных структур.
Люди выкрикивают: "Принимайте закон". Протестующие также выкрикивают "На фронте нет каникул", "Коррупция убивает" и "Позор".
Акция протеста в Виннице собрала представителей активной молодежи города и области, которые пришли, чтобы выразить свою позицию относительно ограничений независимости антикоррупционных органов.
Они держали самодельные картонные плакаты с лозунгами" Кто за меня переписывает законы и порядки? ", "Верните контроль народу", "НАБУ. Сап, спасай ASAP", "требуем действий, а не отмазок" и другие.
В Тернополе уже в третий раз проходит акция протеста у здания Тернопольского облсовета и ОВА в центре города. Сегодня собралось около 200 человек. Они выкрикивали "Руки прочь от НАБУ", "Отпуск отменяется -- отменяйте правки", в также пели украинские песни. Машины, которые проезжали мимо акции протеста сигналили в знак поддержки.
В Запорожье 24 июля второй день проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП. Организаторы перенесли ее в центр города, на площадь Фестивальную, ведь именно здесь есть два укрытия, способных вместить большое количество людей. Сегодня в акции приняли участие около 200 человек.
В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек.
В Ровно и Днепре также третий день подряд люди протестуют против скандального закона №12414 относительно НАБУ и САП.
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Може й інші громадяни України повинні мати канікули?!
бо я на мітінг піду коли мусора приїдуть
багато в мене до них накопилось 😁
Якщо ЗЄ не хоче, щоб його кума та друга взяли за дупи, то НАБУ та САП різко стали не потрібні. 😁
І твоя особиста зацікавленість у цьому теж не є чимось новим та дивним.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm
А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
А питань щодо того, хто дав всім цим злочинцям відпетляти від суда або втікти з країни, не виникає?
Наприклад, хто ж був зацікавлений у тому, щоб СБУ забрала справу Татарова у НАБУ і закрила її?
Чи це не ті ж люди, які зараз намагаються помножити САП та НАБУ на нуль?
І чи це не те ж СБУ їм зараз ********?
Ефективність НАБУ і дійсно викликає питання ,, там треба провести добрячу чистку рядів . Але незалежність від будь яких гілок влади повинна бути збережена .
Настав час обрати нового Президента України. Конституція забороняє лише перевибори Верховної Ради під час воєнного стану. А Президента переобирати можна. І потрібно, бо у Зеленського був шанс не підписати закон 12414, але він, так само як Янукович перед Революцією Гідності, вирішив насрати на народ і що йому нічого за це не буде. Йому Захід казав: не підписуй! А він підписав все одно, продемонструвавши, на чиєму він боці - не народу, не законності, а корупції та безладу.
Нехай оголосить президентські вибори і проведе їх до кінця цього року. Змити цю ганьбу можна лише перевиборами.
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
Financial Times: зеєрмаки зачинили послів G7 в кімнаті без телефонів, щоб вони не повідомили свої уряди про закон 12414, поки Кравченко, Малюк і Сухачов з ДБР запевняли їх, що закон по ліквідації антикорупційних органів дуже хароший
Це що вже, викрадення і утримування послів країн союзників?
Зеленський викрав та силоміць утримував послів G7.
Добре, що не запхнули у бусик і не відправили у Десну. 😁
Что ж такое хотели сделать детективы НАБУ
Что Владимир Александрович сорвался с цепи?
Говорят, он ИСТЕРИЛ СТРАШНО
Звонил всем
Кричал : чтобы придумали - как взять НАБУ за яйца
Вы же понимаете - у такой истерики должен быть повод.ТРИГГЕР
А про него все молчат
И мне не нравятся, что детективы НАБУ так и не сказали
Что спровоцировало БЕШЕНУЮ РЕАКЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Плохо работает украинская журналистика
Надеюсь,американские журналисты все разнюхают и напишут
И мир наконец узнает - кому аплодируют в парламентах
Ну еще одно дело про коррупцию
Разве это страшно?
Да плевать
Нет,там что - то серьезное настолько
Что ВОВА СОРВАЛСЯ....
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm
А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
тобі не зрозуміти, козел
Кому і що доводити?
Або, справа колишнього Голови НБУ Шевченка, який просто втік з країни.
Міг він втікти без допомоги СБУ та МВС? Ні.
Коли під час війни знімали бойових генералів і Залужного, протестів не було! Коли під час війни замість вибухівки в міни засипали пісок - протестів не було! Коли під час війни згортали всі ракетні програми - протестів не було!
А тут якесь НАБУ , яке навіть протестувальники розшифрувати не можуть, - і Майдан??? ПРИМІТИВНО!!!
Наоборот. Два шага вперед и шаг назад.
Шуллерский прием "Игра в пол наката" У лоха выигрывают лопатник и костюм, до трусов. Потом дают отыграть брюки и туфли.
После игры лох доволен. Ведь он отыгрался.
Цены и тарифы так же обещают поднять в три раза. Народ в шоке. Поднимают в два раза. Народ радостно ликует
Софія Федина пише, що Зеленський вніс новий законопроект про НАБУ І САП.На перший погляд - імітація. Я ніколи не повірю, що він може запропонувати щось добре і вартісне. Кожну букву того законопроекту нехай аналізують фахівці.
Суто про людське: памʼятаймо, хто ініціатор. Це нестерпно дрібна і мстива людина.
Яка була публічно принижена і змушена виставляти-знімати підписаний-непідписаний закон, яку кожен небайдужий українець, умовно кажучи, вклепав картонкою з «побажанням» по обличчю, яка змушена була виправдовуватися і брехати, брехати, брехати.
Брехати, попри те, що він розуміє, що всі розуміють, що він бреше.
Ним вперше публічно, при чому на увесь світ, витерли пил. А він таке не любе. Він до такого не звик. Він боневтік і всіхпереміг!
Чимось він буде перебивати цей інформаційний галас. І нічого доброго на думку не спадає…
всім продають ту ж саму рибу, але на цей раз загорнуту в газету.
Інакше ніяк у ЗЄ вже не вийде.
Треба всіх відправити на війну або посадити, залякати.