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"Изменимся или умрем": в Киеве и ряде городов Украины третий день протесты против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 24 июля в Киеве и многих других городах Украины третий день продолжаются массовые акции протеста против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, Громадське и Укринформ.

В Киеве люди призывают депутатов не медлить и как можно быстрее принять законопроект Зеленского о восстановлении полномочий антикоррупционных структур.

Люди выкрикивают: "Принимайте закон". Протестующие также выкрикивают "На фронте нет каникул", "Коррупция убивает" и "Позор".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга беспредела", "Русня убивает - власть добивает": с какими плакатами выходили украинцы в городах против закона о НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Акция протеста в Киеве 24 июля
Акция протеста в Киеве 24 июля


Акция протеста в Киеве 24 июля
Акция протеста в Киеве 24 июля
Акция протеста в Киеве 24 июля
Акция протеста в Киеве 24 июля
Акция протеста в Киеве 24 июля

Акция протеста в Виннице собрала представителей активной молодежи города и области, которые пришли, чтобы выразить свою позицию относительно ограничений независимости антикоррупционных органов.

Они держали самодельные картонные плакаты с лозунгами" Кто за меня переписывает законы и порядки? ", "Верните контроль народу", "НАБУ. Сап, спасай ASAP", "требуем действий, а не отмазок" и другие.

Также смотрите: Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протест в Виннице
Протест в Виннице


Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля

В Тернополе уже в третий раз проходит акция протеста у здания Тернопольского облсовета и ОВА в центре города. Сегодня собралось около 200 человек. Они выкрикивали "Руки прочь от НАБУ", "Отпуск отменяется -- отменяйте правки", в также пели украинские песни. Машины, которые проезжали мимо акции протеста сигналили в знак поддержки.

Протест в Тернополе
Протест Тернополь

В Запорожье 24 июля второй день проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП. Организаторы перенесли ее в центр города, на площадь Фестивальную, ведь именно здесь есть два укрытия, способных вместить большое количество людей. Сегодня в акции приняли участие около 200 человек.

В ряде городов Украины продолжается третий день протестов против законопроекта о НАБУ и САП 24 июля
Протест в Запорожье

В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек.

В Ровно и Днепре также третий день подряд люди протестуют против скандального закона №12414 относительно НАБУ и САП.

Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июляМассовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля
Массовые акции протеста против закона о НАБУ и САП 24 июля

акция (2435) НАБУ (4400) Киев (25910) протест (5879) САП (2209)


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Топ комментарии
+22
протестувальники МОЛОДЦІ
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24.07.2025 22:15 Ответить
+13
3 день Оманська Гнида сре зельоним поносом і нюхає білі доріжки в ОПі дєрьмака
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24.07.2025 22:14 Ответить
+10
От халепа...
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
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24.07.2025 22:23 Ответить
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3 день Оманська Гнида сре зельоним поносом і нюхає білі доріжки в ОПі дєрьмака
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24.07.2025 22:14 Ответить
протестувальники МОЛОДЦІ
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24.07.2025 22:15 Ответить
А депутати на чергових канікулах!...
Може й інші громадяни України повинні мати канікули?!
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24.07.2025 22:21 Ответить
мало хто повернеться
бо я на мітінг піду коли мусора приїдуть
багато в мене до них накопилось 😁
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24.07.2025 23:03 Ответить
І яке це має відношення до руйнації Зеленським демократії та євроатлантичного шляху тут і зараз?
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24.07.2025 22:24 Ответить
G Fc #497111 , ti savsem uskii , ili v pol shishecku ?
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24.07.2025 22:35 Ответить
Ну звісно.
Якщо ЗЄ не хоче, щоб його кума та друга взяли за дупи, то НАБУ та САП різко стали не потрібні. 😁
І твоя особиста зацікавленість у цьому теж не є чимось новим та дивним.
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24.07.2025 22:35 Ответить
Успішні кейси НАБУ та САП:
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm

А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
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24.07.2025 22:41 Ответить
Просю пана за посиланням.

А питань щодо того, хто дав всім цим злочинцям відпетляти від суда або втікти з країни, не виникає?

Наприклад, хто ж був зацікавлений у тому, щоб СБУ забрала справу Татарова у НАБУ і закрила її?
Чи це не ті ж люди, які зараз намагаються помножити САП та НАБУ на нуль?
І чи це не те ж СБУ їм зараз ********?
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24.07.2025 23:05 Ответить
Зазвичай , якщо від якоїсь структури - немає толку , міняють її керівництво і працівників , а не позбавляють незалежності .
Ефективність НАБУ і дійсно викликає питання ,, там треба провести добрячу чистку рядів . Але незалежність від будь яких гілок влади повинна бути збережена .
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24.07.2025 23:15 Ответить
Методичка рівня - зелений даун. ))
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24.07.2025 22:26 Ответить
Схоже, українці вже почали змінюватись на краще.
Настав час обрати нового Президента України. Конституція забороняє лише перевибори Верховної Ради під час воєнного стану. А Президента переобирати можна. І потрібно, бо у Зеленського був шанс не підписати закон 12414, але він, так само як Янукович перед Революцією Гідності, вирішив насрати на народ і що йому нічого за це не буде. Йому Захід казав: не підписуй! А він підписав все одно, продемонструвавши, на чиєму він боці - не народу, не законності, а корупції та безладу.

Нехай оголосить президентські вибори і проведе їх до кінця цього року. Змити цю ганьбу можна лише перевиборами.
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24.07.2025 22:22 Ответить
От халепа...
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
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24.07.2025 22:23 Ответить
Зелене гівно доповзло до краю свого нікчемного існування і пашить наостанок.
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24.07.2025 22:25 Ответить
Зашквари несуться з такою швидкістю, що не встигаю офуїти, вифуїти і написати.
Financial Times: зеєрмаки зачинили послів G7 в кімнаті без телефонів, щоб вони не повідомили свої уряди про закон 12414, поки Кравченко, Малюк і Сухачов з ДБР запевняли їх, що закон по ліквідації антикорупційних органів дуже хароший

Це що вже, викрадення і утримування послів країн союзників?
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24.07.2025 22:30 Ответить
Президент США має зробити висновки: лише він може вплинути на шоблу.
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24.07.2025 22:44 Ответить
Виглядає саме так.
Зеленський викрав та силоміць утримував послів G7.
Добре, що не запхнули у бусик і не відправили у Десну. 😁
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24.07.2025 22:45 Ответить
Ужасно хочется узнать
Что ж такое хотели сделать детективы НАБУ
Что Владимир Александрович сорвался с цепи?
Говорят, он ИСТЕРИЛ СТРАШНО
Звонил всем
Кричал : чтобы придумали - как взять НАБУ за яйца
Вы же понимаете - у такой истерики должен быть повод.ТРИГГЕР
А про него все молчат
И мне не нравятся, что детективы НАБУ так и не сказали
Что спровоцировало БЕШЕНУЮ РЕАКЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Плохо работает украинская журналистика
Надеюсь,американские журналисты все разнюхают и напишут
И мир наконец узнает - кому аплодируют в парламентах
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24.07.2025 22:49 Ответить
У нього тільки одна больова точка - бабло.
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24.07.2025 22:52 Ответить
Представьте - сколько он уже наворовал
Ну еще одно дело про коррупцию
Разве это страшно?
Да плевать
Нет,там что - то серьезное настолько
Что ВОВА СОРВАЛСЯ....
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24.07.2025 22:59 Ответить
Успішні кейси НАБУ та САП:
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm

А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
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24.07.2025 22:46 Ответить
жри гівно та здохни кацапська гнида
тобі не зрозуміти, козел
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24.07.2025 23:06 Ответить
Приклад - справа заступника Єрмака Татарова. Її тупо забрали у НАБУ і передали СБУ. А там справу закрили.
Кому і що доводити?

Або, справа колишнього Голови НБУ Шевченка, який просто втік з країни.
Міг він втікти без допомоги СБУ та МВС? Ні.
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24.07.2025 23:26 Ответить
Новий метод підняття рейтингу від влади! Влада робить крок назад, а потім два кроки вперед і рейтинг злетів !
Коли під час війни знімали бойових генералів і Залужного, протестів не було! Коли під час війни замість вибухівки в міни засипали пісок - протестів не було! Коли під час війни згортали всі ракетні програми - протестів не було!
А тут якесь НАБУ , яке навіть протестувальники розшифрувати не можуть, - і Майдан??? ПРИМІТИВНО!!!
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24.07.2025 22:48 Ответить
Влада робить крок назад, а потім два кроки вперед.

Наоборот. Два шага вперед и шаг назад.
Шуллерский прием "Игра в пол наката" У лоха выигрывают лопатник и костюм, до трусов. Потом дают отыграть брюки и туфли.
После игры лох доволен. Ведь он отыгрался.
Цены и тарифы так же обещают поднять в три раза. Народ в шоке. Поднимают в два раза. Народ радостно ликует
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24.07.2025 23:02 Ответить
Треба гнати зеленого чорта з його кумом Черновим, Міндічами, Єрмаками, Подоляками. Мають іти під суд. Розширюйте вимоги протесту. Зміна влади, уряд народної довіри. З Юлькою, куклою Єрмака та зеленим крадієм ми не виграєм війну.
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24.07.2025 22:48 Ответить
Svitlana Samarska:

Софія Федина пише, що Зеленський вніс новий законопроект про НАБУ І САП.На перший погляд - імітація. Я ніколи не повірю, що він може запропонувати щось добре і вартісне. Кожну букву того законопроекту нехай аналізують фахівці.

Суто про людське: памʼятаймо, хто ініціатор. Це нестерпно дрібна і мстива людина.

Яка була публічно принижена і змушена виставляти-знімати підписаний-непідписаний закон, яку кожен небайдужий українець, умовно кажучи, вклепав картонкою з «побажанням» по обличчю, яка змушена була виправдовуватися і брехати, брехати, брехати.

Брехати, попри те, що він розуміє, що всі розуміють, що він бреше.

Ним вперше публічно, при чому на увесь світ, витерли пил. А він таке не любе. Він до такого не звик. Він боневтік і всіхпереміг!

Чимось він буде перебивати цей інформаційний галас. І нічого доброго на думку не спадає…
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24.07.2025 22:57 Ответить
здається мені, панове, тим внесеним бубіним законопроектом,
всім продають ту ж саму рибу, але на цей раз загорнуту в газету.
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24.07.2025 22:57 Ответить
Наступним буде законопроект про мобілізацію з 18 років, щоб не було кому протестувати.
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24.07.2025 23:20 Ответить
І позбавлення жінок громадянських прав під час війни. 😁
Інакше ніяк у ЗЄ вже не вийде.

Треба всіх відправити на війну або посадити, залякати.
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24.07.2025 23:31 Ответить
 
 