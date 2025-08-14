Зеленський і Стармер обговорили очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці та ймовірні перспективи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як передає Цензор.НЕТ, про Зеленсьий повідомив у телеграм-каналі.

"Продовжуємо координувати наші позиції. Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва.

"За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - зазначив президент.

За словами Зеленського, окремим і важливим порядком денним стали інвестиції в наше виробництво дронів.

"Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку!" - додав він.