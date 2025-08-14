РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Фото встреча Зеленского со Стармером
969 7

Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи Трампа и Путина на Аляске и вероятные перспективы. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию к прекращению убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте: Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину

Зеленский и Стармер провели беседу

Также стороны обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства.

"При любых сценариях развития ситуации, Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина - Великобритания", - отметил президент.

Читайте: Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

Зеленский и Стармер провели беседу

По словам Зеленского, отдельной и важной повесткой дня стали инвестиции в наше производство дронов.

Также читайте: Зеленский уже прибыл в резиденцию Стармера

"Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого срочного финансирования. Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Итак, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Британией и всеми партнерами по этому поводу. Кира, спасибо за поддержку!" - добавил он.

Зеленский и Стармер провели беседу

Автор: 

Зеленский Владимир (21562) Стармер Кир (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очікувати потрібно лише велику дупу для нас та Європи. а що поробиш, рижий підарс,,,
показать весь комментарий
14.08.2025 14:56 Ответить
Сказали - ждем -с і видихнули
показать весь комментарий
14.08.2025 14:57 Ответить
"піанінний мір в бєспокойствє!" (С) )
показать весь комментарий
14.08.2025 15:01 Ответить
ПОСИДІЛИ , ПО3,14ЗДІЛИ .ПОТІМ РОЗІЙШЛИСЬ,А (РОСІЯ ЗАПУСТИЛА БЕЗПІЛОТНИКИ)
показать весь комментарий
14.08.2025 15:09 Ответить
Опохмеленное, как у Мерца?
показать весь комментарий
14.08.2025 15:19 Ответить
Стармер не та люди яку варто слухати, а тим більше довіряти.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:43 Ответить
шо не міг онлайн заплатити за тепло, світло та газ в своїй лондонській квартирі і поперся особисто? а як же Є-ОСеЛЯ?
показать весь комментарий
14.08.2025 15:54 Ответить
 
 