Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи Трампа и Путина на Аляске и вероятные перспективы. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию к прекращению убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства.
"При любых сценариях развития ситуации, Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина - Великобритания", - отметил президент.
По словам Зеленского, отдельной и важной повесткой дня стали инвестиции в наше производство дронов.
"Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого срочного финансирования. Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Итак, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Британией и всеми партнерами по этому поводу. Кира, спасибо за поддержку!" - добавил он.
