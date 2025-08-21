Доба на Харківщині: росіяни атакували область ракетою та 9 БпЛА: загинуло 2 людей, пошкоджено 4 цивільних об’єкти. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів відомо про двох жертв. Зокрема, поблизу села Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка. По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Харків 18 серпня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракету (попередньо), 6 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет", 2 БпЛА типу "Молнія" та 3 FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки: в селі Прудянка та селі Слатине;

у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство в селі Пролісне, а також автомобіль в селі Старий Салтів;

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль в селі Петрівка.

Крім того, упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Відтак, на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки. На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

