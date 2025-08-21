Сутки на Харьковщине: россияне атаковали область ракетой и 9 БПЛА: погибли 2 человека, повреждены 4 гражданских объекта. ФОТО
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов известно о двух жертвах. В частности, вблизи села Петровка Золочевской громады погибли 70-летний мужчина и 71-летняя женщина. За помощью медиков обратился 41-летний мужчина, который пострадал в результате обстрела в городе Харьков 18 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 ракету (предварительно), 6 БПЛА типа "Герань-2", 1 БПЛА типа "Ланцет", 2 БПЛА типа "Молния" и 3 FPV-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе повреждены 3 частных дома: в селе Прудянка и селе Слатино;
- в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие в селе Пролесное, а также автомобиль в селе Старый Салтов;
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль в селе Петровка.
Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
Следовательно, на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки. На Купянском направлении произошло две атаки россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.
