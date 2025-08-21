Сутки на Харьковщине: россияне атаковали область ракетой и 9 БПЛА: погибли 2 человека, повреждены 4 гражданских объекта. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов известно о двух жертвах. В частности, вблизи села Петровка Золочевской громады погибли 70-летний мужчина и 71-летняя женщина. За помощью медиков обратился 41-летний мужчина, который пострадал в результате обстрела в городе Харьков 18 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 ракету (предварительно), 6 БПЛА типа "Герань-2", 1 БПЛА типа "Ланцет", 2 БПЛА типа "Молния" и 3 FPV-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе повреждены 3 частных дома: в селе Прудянка и селе Слатино;

в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие в селе Пролесное, а также автомобиль в селе Старый Салтов;

в Богодуховском районе поврежден автомобиль в селе Петровка.

Также читайте: Необходимо остановить смертоносную военную машину РФ давлением со стороны трансатлантического сообщества, - Сибига

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Следовательно, на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки. На Купянском направлении произошло две атаки россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

Также читайте: Два человека погибли в результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому авто на Харьковщине. ФОТО