Необходимо остановить смертоносную военную машину РФ давлением со стороны трансатлантического сообщества, - Сибига
Несмотря на длительные дипломатические усилия и мирные инициативы, Россия продолжает целиться по жилым кварталам Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.
"Этой ночью в Харькове был разрушен жилой дом. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, еще многие получили ранения",- говорится в заметке.
Сибига отметил, что Россия остается кровавой военной машиной, которую сдерживает Украина.
"Ее можно остановить только через трансатлантическое единство и мощное давление. Москва должна прекратить убийства, чтобы дипломатия могла продвинуться вперед", - добавил глава МИД.
Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.
Также утром россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Три человека погибли, 18 пострадали
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта
Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс
Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс
Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
1) по лінії фронту.
2) Україна виходить з Донецької області, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
І щоб жодного не було в цьому керівництві в кого є родаки, куми, блдь, свати, партнери в рашці!
Нам потрібно керівництво радою з тих хто жодним чином не замазався в грантожерство і ригоанальність, бо одне й те саме лайно, яке душить Україну і робить її слабкою!
Спитай у голобородька, де наші власні ракети?