Необходимо остановить смертоносную военную машину РФ давлением со стороны трансатлантического сообщества, - Сибига

Несмотря на длительные дипломатические усилия и мирные инициативы, Россия продолжает целиться по жилым кварталам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.

"Этой ночью в Харькове был разрушен жилой дом. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, еще многие получили ранения",- говорится в заметке.

Сибига отметил, что Россия остается кровавой военной машиной, которую сдерживает Украина.

"Ее можно остановить только через трансатлантическое единство и мощное давление. Москва должна прекратить убийства, чтобы дипломатия могла продвинуться вперед", - добавил глава МИД.

Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.

Также утром россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Три человека погибли, 18 пострадали