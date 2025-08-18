РУС
Необходимо остановить смертоносную военную машину РФ давлением со стороны трансатлантического сообщества, - Сибига

сибіга

Несмотря на длительные дипломатические усилия и мирные инициативы, Россия продолжает целиться по жилым кварталам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.

"Этой ночью в Харькове был разрушен жилой дом. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, еще многие получили ранения",- говорится в заметке.

Сибига отметил, что Россия остается кровавой военной машиной, которую сдерживает Украина.

"Ее можно остановить только через трансатлантическое единство и мощное давление. Москва должна прекратить убийства, чтобы дипломатия могла продвинуться вперед", - добавил глава МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удары "шахедов" по дому в Харькове: террор в чистом виде. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.

Также утром россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Три человека погибли, 18 пострадали

А шо такоє фельдмаршал д"Єрмак рота дозволив відкрити?
18.08.2025 13:21 Ответить
Ну це вже смішно просто...
18.08.2025 13:29 Ответить
знову він. Як не видасть черговий перл кожного дня, наче день змарнував.
18.08.2025 13:38 Ответить
Треба. Потрібно. Необхідно.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
18.08.2025 13:22 Ответить
Бо ти дурнику, зброю вимагай від Заходу а не тиску на Сосію. ***** срав на ваш тиск і ваші озабоченості. А от зброю рашисти бояться і це добре видно по їхнім переговорам на їхніх телеграмканалах.
18.08.2025 13:29 Ответить
Потужно.👏
18.08.2025 13:37 Ответить
може бути 2 варіанти закінчення війни:
1) по лінії фронту.
2) Україна виходить з Донецької області, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
18.08.2025 13:44 Ответить
Все так. Але коли ми почуємо, що ви гниди відмовитесь від влади на користь об'єднання країни шляхом переформотування всього кабінету міністрів, керівництва ВРУ і комітетів, голів ОВА і МВА з людей, головне з людей, не на сто відсотків своїх зе, юкосу, *******, грантожерам, фіалам та ахмєтичам, а з тих в КОГО Є ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД НАРОДОМ?
І щоб жодного не було в цьому керівництві в кого є родаки, куми, блдь, свати, партнери в рашці!
18.08.2025 13:58 Ответить
Нам потрібен кабмін народної довіри!!
Нам потрібно керівництво радою з тих хто жодним чином не замазався в грантожерство і ригоанальність, бо одне й те саме лайно, яке душить Україну і робить її слабкою!
18.08.2025 13:59 Ответить
Її слід зупиняти ракетами, Сибіга. Своїми власними ракетами.
Спитай у голобородька, де наші власні ракети?
18.08.2025 14:07 Ответить
 
 