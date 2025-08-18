Необхідно зупинити смертоносну воєнну машину РФ тиском з боку трансатлантичної спільноти, - Сибіга

Попри тривалі дипломатичні зусилля та мирні ініціативи, Росія продовжує цілити по житлових кварталах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

"Цієї ночі в Харкові було зруйновано житловий будинок. Загинули щонайменше четверо людей, серед них дитина, ще багато отримали поранення",- йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що Росія залишається кривавою воєнною машиною, яку стримує Україна.

"Її можна зупинити лише через трансатлантичну єдність і потужний тиск. Москва має припинити вбивства, щоб дипломатія могла просунутися вперед", - додав глава МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО

Як повідомлялось раніше, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 20 постраждало, зокрема 6 дітей

Також зранку росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Три людини загинули, 18 постраждало