Необхідно зупинити смертоносну воєнну машину РФ тиском з боку трансатлантичної спільноти, - Сибіга
Попри тривалі дипломатичні зусилля та мирні ініціативи, Росія продовжує цілити по житлових кварталах України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
"Цієї ночі в Харкові було зруйновано житловий будинок. Загинули щонайменше четверо людей, серед них дитина, ще багато отримали поранення",- йдеться в дописі.
Сибіга наголосив, що Росія залишається кривавою воєнною машиною, яку стримує Україна.
"Її можна зупинити лише через трансатлантичну єдність і потужний тиск. Москва має припинити вбивства, щоб дипломатія могла просунутися вперед", - додав глава МЗС.
Як повідомлялось раніше, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 20 постраждало, зокрема 6 дітей
Також зранку росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Три людини загинули, 18 постраждало
1) по лінії фронту.
2) Україна виходить з Донецької області, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
І щоб жодного не було в цьому керівництві в кого є родаки, куми, блдь, свати, партнери в рашці!
Нам потрібно керівництво радою з тих хто жодним чином не замазався в грантожерство і ригоанальність, бо одне й те саме лайно, яке душить Україну і робить її слабкою!
Спитай у голобородька, де наші власні ракети?