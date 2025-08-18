УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12217 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Атака безпілотників на Харків
363 10

Необхідно зупинити смертоносну воєнну машину РФ тиском з боку трансатлантичної спільноти, - Сибіга

сибіга

Попри тривалі дипломатичні зусилля та мирні ініціативи, Росія продовжує цілити по житлових кварталах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

"Цієї ночі в Харкові було зруйновано житловий будинок. Загинули щонайменше четверо людей, серед них дитина, ще багато отримали поранення",- йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що Росія залишається кривавою воєнною машиною, яку стримує Україна.

"Її можна зупинити лише через трансатлантичну єдність і потужний тиск. Москва має припинити вбивства, щоб дипломатія могла просунутися вперед", - додав глава МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО

Як повідомлялось раніше, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 20 постраждало, зокрема 6 дітей

Також зранку росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Три людини загинули, 18 постраждало

Автор: 

обстріл (30375) Харків (5853) Сибіга Андрій (612) Харківська область (1477) Харківський район (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
А шо такоє фельдмаршал д"Єрмак рота дозволив відкрити?
показати весь коментар
18.08.2025 13:21 Відповісти
+1
Ну це вже смішно просто...
показати весь коментар
18.08.2025 13:29 Відповісти
+1
Все так. Але коли ми почуємо, що ви гниди відмовитесь від влади на користь об'єднання країни шляхом переформотування всього кабінету міністрів, керівництва ВРУ і комітетів, голів ОВА і МВА з людей, головне з людей, не на сто відсотків своїх зе, юкосу, *******, грантожерам, фіалам та ахмєтичам, а з тих в КОГО Є ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД НАРОДОМ?
І щоб жодного не було в цьому керівництві в кого є родаки, куми, блдь, свати, партнери в рашці!
показати весь коментар
18.08.2025 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє фельдмаршал д"Єрмак рота дозволив відкрити?
показати весь коментар
18.08.2025 13:21 Відповісти
Треба. Потрібно. Необхідно.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показати весь коментар
18.08.2025 13:22 Відповісти
Бо ти дурнику, зброю вимагай від Заходу а не тиску на Сосію. ***** срав на ваш тиск і ваші озабоченості. А от зброю рашисти бояться і це добре видно по їхнім переговорам на їхніх телеграмканалах.
показати весь коментар
18.08.2025 13:29 Відповісти
Ну це вже смішно просто...
показати весь коментар
18.08.2025 13:29 Відповісти
Потужно.👏
показати весь коментар
18.08.2025 13:37 Відповісти
знову він. Як не видасть черговий перл кожного дня, наче день змарнував.
показати весь коментар
18.08.2025 13:38 Відповісти
може бути 2 варіанти закінчення війни:
1) по лінії фронту.
2) Україна виходить з Донецької області, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
показати весь коментар
18.08.2025 13:44 Відповісти
Все так. Але коли ми почуємо, що ви гниди відмовитесь від влади на користь об'єднання країни шляхом переформотування всього кабінету міністрів, керівництва ВРУ і комітетів, голів ОВА і МВА з людей, головне з людей, не на сто відсотків своїх зе, юкосу, *******, грантожерам, фіалам та ахмєтичам, а з тих в КОГО Є ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД НАРОДОМ?
І щоб жодного не було в цьому керівництві в кого є родаки, куми, блдь, свати, партнери в рашці!
показати весь коментар
18.08.2025 13:58 Відповісти
Нам потрібен кабмін народної довіри!!
Нам потрібно керівництво радою з тих хто жодним чином не замазався в грантожерство і ригоанальність, бо одне й те саме лайно, яке душить Україну і робить її слабкою!
показати весь коментар
18.08.2025 13:59 Відповісти
Її слід зупиняти ракетами, Сибіга. Своїми власними ракетами.
Спитай у голобородька, де наші власні ракети?
показати весь коментар
18.08.2025 14:07 Відповісти
 
 