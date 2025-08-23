3 670 3
Путінський "бальзам", правильні переговори, останній крик. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Все просто...
Зробив Трампа знову
...навіть зруйнує завод
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удар по Мукачевому: Росія атакувала американське підприємство
Скоро
А що сталося?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина залишилась без нафти з Росії. Ремонт нафтопроводу після атаки українських дронів триватиме мінімум 5 діб (оновлено)
Напрямок для "Фламінго"
"Фламінго" милується місточком
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО
Знову актуальне
Правильні переговори
"Останній крик х@йла". Полотно, олія, мавзолей
Копія та оригінал
Путінський "бальзам"
Кіно відрізняється від реальності...
Миротворці
Більше фотошопів дивіться тут
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну просто тому що доржались вже.
казав хтось - "А як було би говорити в 2023 шо не контрнаступимо(ну, типу що всі не вірили що як місяцями кричати про наступ(доповню, без авіації і т.д.))" - то типу ідіот або ворог.
ну, те ж саме і про вірунів - а як мона казати що жерти з ложечки "плотекров Дристову", це щось недобре, нам он же сказали!
Ну от, просто логічно виглядає що ви .... ну, м.якше, не п.дари, а ..... наївні.
але кому логіка треба якщо Яйцесяйний вирячився в камеру(зверху вниз, тобто.... та ви скот). і сказав що його кумир Пуйло, чомусь обсереться, бо його шавка тіпа мовляв відвоює території, на які треба буде наступати і на яких все замінують. і піпл вірив? ну тоді, а чому піпл вже не дуже сидить на дивані, а повістки засунув... під диван?
бо так і трєбовалось! як от з Борісовим - тупо відмінили добровольство, просто тупо блін!!!ВОРОГ ПРИ ВЛАДІ! хтось так і писав коли обрали, я ржав, типу - то все так, але не "вангуй". але ж правда. я просто ненавиджу лицемірство, але так, ворог, так, такого в історії не було.