УКР
3 670 3

Путінський "бальзам", правильні переговори, останній крик. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Все просто...

фотожаба

Зробив Трампа знову

фотожаба

...навіть зруйнує завод

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удар по Мукачевому: Росія атакувала американське підприємство

фотожаба

Скоро

фотожаба

А що сталося?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина залишилась без нафти з Росії. Ремонт нафтопроводу після атаки українських дронів триватиме мінімум 5 діб (оновлено)

фотожаба

Напрямок для "Фламінго"

фотожаба

"Фламінго" милується місточком

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО

фотожаба

Знову актуальне

фотожаба

Правильні переговори

фотожаба

"Останній крик х@йла". Полотно, олія, мавзолей

фотожаба

Копія та оригінал

фотожаба

Путінський "бальзам"

фотожаба

Кіно відрізняється від реальності...

фотожаба

Миротворці

Там живут нєщясниє люді-маскалі, на ліцо ужасниє, мєрзкіє внутрі...
показати весь коментар
23.08.2025 13:26 Відповісти
ААААААА! Бомба!!!
показати весь коментар
23.08.2025 14:47 Відповісти
Не дуже добре ржати з русні.
ну просто тому що доржались вже.
казав хтось - "А як було би говорити в 2023 шо не контрнаступимо(ну, типу що всі не вірили що як місяцями кричати про наступ(доповню, без авіації і т.д.))" - то типу ідіот або ворог.
ну, те ж саме і про вірунів - а як мона казати що жерти з ложечки "плотекров Дристову", це щось недобре, нам он же сказали!
Ну от, просто логічно виглядає що ви .... ну, м.якше, не п.дари, а ..... наївні.
але кому логіка треба якщо Яйцесяйний вирячився в камеру(зверху вниз, тобто.... та ви скот). і сказав що його кумир Пуйло, чомусь обсереться, бо його шавка тіпа мовляв відвоює території, на які треба буде наступати і на яких все замінують. і піпл вірив? ну тоді, а чому піпл вже не дуже сидить на дивані, а повістки засунув... під диван?
бо так і трєбовалось! як от з Борісовим - тупо відмінили добровольство, просто тупо блін!!!ВОРОГ ПРИ ВЛАДІ! хтось так і писав коли обрали, я ржав, типу - то все так, але не "вангуй". але ж правда. я просто ненавиджу лицемірство, але так, ворог, так, такого в історії не було.
показати весь коментар
23.08.2025 13:35 Відповісти
 
 