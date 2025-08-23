3 527 3
Путинский "бальзам", правильные переговоры, последний крик. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Все просто...
Сделал Трампа снова
...даже разрушит завод
Скоро
А что произошло?
Направление для "Фламинго"
"Фламинго" любуется мостиком
Снова актуальное
Правильные переговоры
"Последний крик х@йла". Холст, масло, мавзолей
Копия и оригинал
Путинский "бальзам"
Кино отличается от реальности...
ну просто тому що доржались вже.
казав хтось - "А як було би говорити в 2023 шо не контрнаступимо(ну, типу що всі не вірили що як місяцями кричати про наступ(доповню, без авіації і т.д.))" - то типу ідіот або ворог.
ну, те ж саме і про вірунів - а як мона казати що жерти з ложечки "плотекров Дристову", це щось недобре, нам он же сказали!
Ну от, просто логічно виглядає що ви .... ну, м.якше, не п.дари, а ..... наївні.
але кому логіка треба якщо Яйцесяйний вирячився в камеру(зверху вниз, тобто.... та ви скот). і сказав що його кумир Пуйло, чомусь обсереться, бо його шавка тіпа мовляв відвоює території, на які треба буде наступати і на яких все замінують. і піпл вірив? ну тоді, а чому піпл вже не дуже сидить на дивані, а повістки засунув... під диван?
бо так і трєбовалось! як от з Борісовим - тупо відмінили добровольство, просто тупо блін!!!ВОРОГ ПРИ ВЛАДІ! хтось так і писав коли обрали, я ржав, типу - то все так, але не "вангуй". але ж правда. я просто ненавиджу лицемірство, але так, ворог, так, такого в історії не було.