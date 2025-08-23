РУС
3 527 3

Путинский "бальзам", правильные переговоры, последний крик. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Все просто...

фотожаба

Сделал Трампа снова

фотожаба

...даже разрушит завод

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига об ударе по Мукачево: Россия атаковала американское предприятие

фотожаба

Скоро

фотожаба

А что произошло?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия осталась без нефти из России. Ремонт нефтепровода после атаки украинских дронов продлится минимум 5 суток (обновлено)

фотожаба

Направление для "Фламинго"

фотожаба

"Фламинго" любуется мостиком

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

фотожаба

Снова актуальное

фотожаба

Правильные переговоры

фотожаба

"Последний крик х@йла". Холст, масло, мавзолей

фотожаба

Копия и оригинал

фотожаба

Путинский "бальзам"

фотожаба

Кино отличается от реальности...

Автор: 

Медведев Дмитрий (4131) политика (7261) путин владимир (32061) фотожаба (14679) Орбан Виктор (525)
Там живут нєщясниє люді-маскалі, на ліцо ужасниє, мєрзкіє внутрі...
23.08.2025 13:26 Ответить
ААААААА! Бомба!!!
23.08.2025 14:47 Ответить
Не дуже добре ржати з русні.
ну просто тому що доржались вже.
казав хтось - "А як було би говорити в 2023 шо не контрнаступимо(ну, типу що всі не вірили що як місяцями кричати про наступ(доповню, без авіації і т.д.))" - то типу ідіот або ворог.
ну, те ж саме і про вірунів - а як мона казати що жерти з ложечки "плотекров Дристову", це щось недобре, нам он же сказали!
Ну от, просто логічно виглядає що ви .... ну, м.якше, не п.дари, а ..... наївні.
але кому логіка треба якщо Яйцесяйний вирячився в камеру(зверху вниз, тобто.... та ви скот). і сказав що його кумир Пуйло, чомусь обсереться, бо його шавка тіпа мовляв відвоює території, на які треба буде наступати і на яких все замінують. і піпл вірив? ну тоді, а чому піпл вже не дуже сидить на дивані, а повістки засунув... під диван?
бо так і трєбовалось! як от з Борісовим - тупо відмінили добровольство, просто тупо блін!!!ВОРОГ ПРИ ВЛАДІ! хтось так і писав коли обрали, я ржав, типу - то все так, але не "вангуй". але ж правда. я просто ненавиджу лицемірство, але так, ворог, так, такого в історії не було.
23.08.2025 13:35 Ответить
 
 