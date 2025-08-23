Ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено чоловіка, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російська війська продовжували обстрілювати населені пункти Сумської області, унаслідок чого є постраждалий та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, уночі росіяни атакували Ворожбянську громаду двома ударними дронами.

Пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарські споруди, газо- й електромережі.



Зазначається, що постраждалих немає. Аварійні служби відновлюють комунікації.

Також читайте: Нічна атака на Конотоп: пошкоджені житлові будинки, попередньо - без постраждалих.

Крім того, уранці ворог ударив по селу Бунячине у Новослобідській громаді.

Ворог скинув дві керовані авіабомби. Пошкоджено два будинки, церкву та адмінбудівлю старостату.

Поранений 44-річний місцевий житель, його госпіталізували. Лікарі надають допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованих обстрілів Сумщини: поранено чоловіка, зруйновано будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

"Близько 90% мешканців села Бунячине уже евакуювалися через постійні обстріли, але люди там ще залишаються.



Закликаю тих, хто досі вагається, прийняти рішення і виїхати в безпечніше місце. Це питання безпеки та життя", - закликав начальник ОВА.





