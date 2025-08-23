Враг атаковал гражданскую инфраструктуру на Сумщине: ранен мужчина, есть разрушения. ФОТОрепортаж
Ночью и утром российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Сумской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, ночью россияне атаковали Ворожбянскую громаду двумя ударными дронами.
Повреждены два двухэтажных многоквартирных и четыре частных дома, хозяйственные постройки, газо- и электросети.
Отмечается, что пострадавших нет. Аварийные службы восстанавливают коммуникации.
Кроме того, утром враг ударил по селу Бунячино в Новослободской громаде.
Враг сбросил две управляемые авиабомбы. Повреждены два дома, церковь и админздание старостата.
Ранен 44-летний местный житель, его госпитализировали. Врачи оказывают помощь.
"Около 90% жителей села Бунячино уже эвакуировались из-за постоянных обстрелов, но люди там еще остаются.
Призываю тех, кто до сих пор колеблется, принять решение и выехать в более безопасное место. Это вопрос безопасности и жизни", - призвал начальник ОВА.
