УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Фото Візит Келлога до Києва
662 5

Свириденко та Келлог обговорили безпекові гарантії та партнерство у відновленні і технологіях. ФОТОрепортаж

Під час візиту до України спецпредставник Президента США Кіт Келлог обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка, інформує Цензор.НЕТ

Про гарантії безпеки

"Сьогодні зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - ідеться в повідомленні.

Справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість.

Також читайте: Зеленський вручив Келлогу орден "За заслуги" І ступеня (оновлено)

Свириденко та Келлог
Свириденко та Келлог
Свириденко та Келлог
Свириденко та Келлог
Свириденко та Келлог

Про повернення людей

Важливий для нас пріоритет — повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому.

Про мінерали

Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані.

Читайте: Келлог прибув до Києва та бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Перспективи співпраці

Американська сторона бачить перспективи нашої співпраці — інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах, що змінюють хід війни.

"Дякую генералу Келлогу за чітку підтримку України", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, Келлог бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Автор: 

Свириденко Юлія (458) Келлог Кіт (208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один тільки дим заводу та більш не хера ... .
показати весь коментар
24.08.2025 17:24 Відповісти
3 відсотки підтримки єрамківській стюардесі
показати весь коментар
24.08.2025 17:25 Відповісти
США потрібні досвід та програми для дронів. Вони це озвучували давно. За це вони дадуть традиційний собачий пеніс. Один в нас є за Будапешт, ще один Бубочка отримав за ресурси.
показати весь коментар
24.08.2025 17:28 Відповісти
Яка гірка таки доля України - серце розривається.Імітатори вороги країни імітуюють її спасіння В НАЙТЯЖЧІ РОКИ її ще такого молодого становлення . Нехай буде ПРоклята оця януковичевська братія українцями хоча б тим, що вони не приведуть її в належний час до влади - а далі буде далі.
показати весь коментар
24.08.2025 17:37 Відповісти
Это Все липа!!!,только ЯО !!остановит пидаров @
показати весь коментар
24.08.2025 17:57 Відповісти
 
 