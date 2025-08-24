Свириденко та Келлог обговорили безпекові гарантії та партнерство у відновленні і технологіях. ФОТОрепортаж
Під час візиту до України спецпредставник Президента США Кіт Келлог обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка, інформує Цензор.НЕТ
Про гарантії безпеки
"Сьогодні зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - ідеться в повідомленні.
Справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість.
Про повернення людей
Важливий для нас пріоритет — повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому.
Про мінерали
Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані.
Перспективи співпраці
Американська сторона бачить перспективи нашої співпраці — інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах, що змінюють хід війни.
"Дякую генералу Келлогу за чітку підтримку України", - резюмувала Свириденко.
Нагадаємо, Келлог бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
