Свириденко и Келлог обсудили гарантии безопасности и партнерство в восстановлении и технологиях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время визита в Украину спецпредставитель Президента США Кит Келлог обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко партнерство в восстановлении и новых технологиях. Особый акцент - на дронах.

Об этом сообщила премьер-министр, информирует Цензор.НЕТ

О гарантиях безопасности

"Сегодня со спецпредставителем Президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности", - говорится в сообщении.

Настоящая гарантия безопасности - это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность.

Также читайте: Зеленский вручил Келлогу орден "За заслуги" І степени (обновлено)

О возвращении людей

Важный для нас приоритет - возвращение людей: все военнопленные, гражданские и похищенные дети должны вернуться домой.

О минералах

Отдельно обсудили вопрос критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы.

Читайте: Келлог прибыл в Киев и участвует в торжествах по случаю Дня Независимости

Перспективы сотрудничества

Американская сторона видит перспективы нашего сотрудничества - инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях. Особый акцент - на дронах, которые меняют ход войны.

"Спасибо генералу Келлогу за четкую поддержку Украины", - резюмировала Свириденко.

Напомним, Келлог участвует в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

