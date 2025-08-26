УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10711 відвідувач онлайн
Новини Фото Нарада Зеленського з військовими
1 024 11

Ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів, безпекові гарантії: Зеленський провів нараду з військовими. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським та військовими.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський провів нараду з військовими

"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО. Дякую!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, США будуть залучені, - Трамп

Зеленський наголосив, що належну увагу приділено також Донеччині та Запоріжжю.

Зеленський провів нараду з військовими

"Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків. Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", - додав президент.

Також читайте: Україна планує витрачати щонайменше мільярд доларів на місяць на американську зброю, - Зеленський

Також Зеленський заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в межах "Коаліції охочих": "Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом".

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) нарада (58) Сирський Олександр (727) гарантії безпеки (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
кончена гундоса зе!гніда обговорив питання безпекових гарантій з військовими?
це, з отима військовими, що єрмачина понабирав собі в холуї?
агов, сирський чєго ізволітє, підари окупували дніпропетровщину!!!!
хоча.....
до кого це я?
показати весь коментар
26.08.2025 14:43 Відповісти
+6
Яке ж, воно, потужне!
показати весь коментар
26.08.2025 14:35 Відповісти
+4
Навіть за відсутності єрмака ніхто в його крісло не сідає?
показати весь коментар
26.08.2025 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про стуацію можна вже і не говорити: складна, але контрольована.
показати весь коментар
26.08.2025 14:32 Відповісти
Яке ж, воно, потужне!
показати весь коментар
26.08.2025 14:35 Відповісти
Що потужне?
показати весь коментар
26.08.2025 14:37 Відповісти
Навіть за відсутності єрмака ніхто в його крісло не сідає?
показати весь коментар
26.08.2025 14:42 Відповісти
намолєне мєсто!
до речі, а де це найтемніший?
показати весь коментар
26.08.2025 14:44 Відповісти
єрмак фотки робив
показати весь коментар
26.08.2025 15:22 Відповісти
кончена гундоса зе!гніда обговорив питання безпекових гарантій з військовими?
це, з отима військовими, що єрмачина понабирав собі в холуї?
агов, сирський чєго ізволітє, підари окупували дніпропетровщину!!!!
хоча.....
до кого це я?
показати весь коментар
26.08.2025 14:43 Відповісти
Створенні потужні резерви, тепер можна спати всім спокійно, ворог не прорве неперевершину оборону на фронті.
показати весь коментар
26.08.2025 14:56 Відповісти
Коли собаці нічого робити вона яйця лиже, а зєлєнскій пафосно ******* про "безпекові гарантії". Всі розуміють що це фарисейство. Втрата часу, провокація яка послаблює ЗСУ. Але продовжують щоб справити враження на якогось олігофрена з деменцією в США... якого ***** демонстративно послав *****. Європейців він послав раніше.
показати весь коментар
26.08.2025 15:02 Відповісти
Дивна фотосессія, дуже дивна. Квартирник одного актора.
показати весь коментар
26.08.2025 16:01 Відповісти
 
 