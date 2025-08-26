Ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів, безпекові гарантії: Зеленський провів нараду з військовими. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським та військовими.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО. Дякую!" - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що належну увагу приділено також Донеччині та Запоріжжю.
"Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків. Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", - додав президент.
Також Зеленський заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в межах "Коаліції охочих": "Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом".
