Ситуация на фронте и в приграничной зоне, создание резервов, гарантии безопасности: Зеленский провел совещание с военными. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским и военными.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особенно отмечу 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО. Спасибо!" - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что должное внимание уделено также Донецкой области и Запорожью.
"Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны", - добавил президент.
Также Зеленский заслушал доклад о работе со всеми партнерами в рамках"Коалиции желающих": "Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время".
