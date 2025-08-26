РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Фото Cовещание Зеленского с военными
1 089 11

Ситуация на фронте и в приграничной зоне, создание резервов, гарантии безопасности: Зеленский провел совещание с военными. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским и военными.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский провел совещание с военными

"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особенно отмечу 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО. Спасибо!" - говорится в сообщении.

Также читайте: Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, США будут привлечены, - Трамп

Зеленский подчеркнул, что должное внимание уделено также Донецкой области и Запорожью.

Зеленский провел совещание с военными

"Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны", - добавил президент.

Также читайте: Украина планирует тратить не менее миллиарда долларов в месяц на американское оружие, - Зеленский

Также Зеленский заслушал доклад о работе со всеми партнерами в рамках"Коалиции желающих": "Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время".

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) совещание (83) Александр Сырский (702) гарантии безопасности (213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
кончена гундоса зе!гніда обговорив питання безпекових гарантій з військовими?
це, з отима військовими, що єрмачина понабирав собі в холуї?
агов, сирський чєго ізволітє, підари окупували дніпропетровщину!!!!
хоча.....
до кого це я?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:43 Ответить
+6
Яке ж, воно, потужне!
показать весь комментарий
26.08.2025 14:35 Ответить
+4
Навіть за відсутності єрмака ніхто в його крісло не сідає?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про стуацію можна вже і не говорити: складна, але контрольована.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:32 Ответить
Яке ж, воно, потужне!
показать весь комментарий
26.08.2025 14:35 Ответить
Що потужне?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:37 Ответить
Навіть за відсутності єрмака ніхто в його крісло не сідає?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:42 Ответить
намолєне мєсто!
до речі, а де це найтемніший?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:44 Ответить
єрмак фотки робив
показать весь комментарий
26.08.2025 15:22 Ответить
кончена гундоса зе!гніда обговорив питання безпекових гарантій з військовими?
це, з отима військовими, що єрмачина понабирав собі в холуї?
агов, сирський чєго ізволітє, підари окупували дніпропетровщину!!!!
хоча.....
до кого це я?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:43 Ответить
Створенні потужні резерви, тепер можна спати всім спокійно, ворог не прорве неперевершину оборону на фронті.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:56 Ответить
Коли собаці нічого робити вона яйця лиже, а зєлєнскій пафосно ******* про "безпекові гарантії". Всі розуміють що це фарисейство. Втрата часу, провокація яка послаблює ЗСУ. Але продовжують щоб справити враження на якогось олігофрена з деменцією в США... якого ***** демонстративно послав *****. Європейців він послав раніше.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:02 Ответить
Дивна фотосессія, дуже дивна. Квартирник одного актора.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:01 Ответить
 
 