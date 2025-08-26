Ситуация на фронте и в приграничной зоне, создание резервов, гарантии безопасности: Зеленский провел совещание с военными. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским и военными.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особенно отмечу 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО. Спасибо!" - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что должное внимание уделено также Донецкой области и Запорожью.

"Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны", - добавил президент.

Также Зеленский заслушал доклад о работе со всеми партнерами в рамках"Коалиции желающих": "Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время".