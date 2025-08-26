УКР
Чоловік з іграшковим пістолетом "оголошував хвилину мовчання" у Вінниці: поліція затримала його. ФОТО

Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці на одному з перехресть міста оголошував хвилину мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць. Правоохоронці його затримали. 

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Відео про цю подію поширили у вівторок, 26 серпня, у Telegram-каналах.

Співробітники Вінницького райуправління встановили особу чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець. Пістолет у його руках виявився іграшковим.

Чоловіка доставили до відділку поліції, а потім — до лікувального закладу.

Затриманий має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.

Чоловік з іграшковим пістолетом "оголошував хвилину мовчання" у Вінниці

Вінниця (644) Вінницька область (1067) Нацполіція (15439) пістолет (45) Вінницький район (41)
+11
Ментальні порушення має той, хто придумав кожен день влаштовувати хвилину мовчання, спотворюючи і нівелюючи мету такого заходу.
26.08.2025 15:13 Відповісти
+8
Вся оця показуха з прапорами гімном ставанням на коліна, на фоні мародерства і корупції ЗЕскотви викликає в людей лиш злість і роздратування
26.08.2025 15:22 Відповісти
+4
Чому не зважають - а ліга сміху та інші розважальні програми по тв імені зеленского - вони не шкодують грошей на тв - міліарди. То на дрони та пікапи ніщета українська скидується, але все меньше і меньше - бо всі гроші вже перетекли до оп зеленского.
26.08.2025 15:34 Відповісти
за що затримали?
26.08.2025 15:19 Відповісти
Вийдіть з іграшковим пістолетом на перехрестя і почніть зупиняти транспорт для хвилини мовчання. Приїде наряд і все пояснить.
26.08.2025 16:02 Відповісти
Саме смішне у вашому опусі - шо саме ота більшість українців і обрала тих хто там у вас по тексту творить усі ті злочини. І вишня на торті - вони всеодне підтримують цю владу. Може вони і були саме проти першої частини написаного - їм треба було тіки шашлики та холодець з рюськими.
26.08.2025 15:31 Відповісти
Та це не смішно вже... Ніхто їх не підтримує, а всі ті рейтинги Потужного повна "уйня...
26.08.2025 15:36 Відповісти
На жаль ви дуже помиляєтесь по рейтінгу гниди.
26.08.2025 15:43 Відповісти
Половина українців вже зараз потребує психіатричної і психологічної допомоги... Далі буде гірше, але зверху на те не зважають
26.08.2025 15:31 Відповісти
Хорошо. не застрелили...
26.08.2025 15:54 Відповісти
Кому те мовчання вже допоможе. Ми просто по вуха погрязли в символізмі замість того щоб робити щось справді корисне.
26.08.2025 16:08 Відповісти
 
 