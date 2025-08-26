2 071 11
Чоловік з іграшковим пістолетом "оголошував хвилину мовчання" у Вінниці: поліція затримала його. ФОТО
Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці на одному з перехресть міста оголошував хвилину мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць. Правоохоронці його затримали.
Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Відео про цю подію поширили у вівторок, 26 серпня, у Telegram-каналах.
Співробітники Вінницького райуправління встановили особу чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець. Пістолет у його руках виявився іграшковим.
Чоловіка доставили до відділку поліції, а потім — до лікувального закладу.
Затриманий має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.
Володимир Д
Sasha Yemchenko
Danger Zone
Володимир Д
Федір Сидоренко
Зэлэный_Змий
Sasha Yemchenko
Danger Zone
Sasha Yemchenko
Danger Zone
Vlad Valex
Danger Zone
Серый Вовк
Trofim
