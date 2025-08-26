Чоловік з іграшковим пістолетом "оголошував хвилину мовчання" у Вінниці: поліція затримала його. ФОТО

Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці на одному з перехресть міста оголошував хвилину мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Відео про цю подію поширили у вівторок, 26 серпня, у Telegram-каналах.

Співробітники Вінницького райуправління встановили особу чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець. Пістолет у його руках виявився іграшковим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО

Чоловіка доставили до відділку поліції, а потім — до лікувального закладу.

Затриманий має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.

Читайте також: Чоловік поранив ножем чотирьох людей та одного побив на Дніпропетровщині: нападника застрелили поліцейські