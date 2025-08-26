2 338 11
Мужчина с игрушечным пистолетом "объявлял минуту молчания" в Виннице: полиция задержала его. ФОТО
Утром 26 августа в Виннице мужчина с пистолетом в руке на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания в память о павших защитниках и защитницах. Правоохранители его задержали.
Об этом сообщила полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Видео об этом событии распространили во вторник, 26 августа, в Telegram-каналах.
Сотрудники Винницкого райуправления установили личность мужчины. Им оказался местный житель. Пистолет в его руках оказался игрушечным.
Мужчину доставили в отделение полиции, а затем - в лечебное учреждение.
Задержанный имеет ментальные нарушения, уточнили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.
