Мужчина с игрушечным пистолетом "объявлял минуту молчания" в Виннице: полиция задержала его. ФОТО

Утром 26 августа в Виннице мужчина с пистолетом в руке на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания в память о павших защитниках и защитницах. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщила полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Видео об этом событии распространили во вторник, 26 августа, в Telegram-каналах.

Сотрудники Винницкого райуправления установили личность мужчины. Им оказался местный житель. Пистолет в его руках оказался игрушечным.

Мужчину доставили в отделение полиции, а затем - в лечебное учреждение.

Задержанный имеет ментальные нарушения, уточнили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.

Мужчина с игрушечным пистолетом "оголошував хвилину мовчання" у Вінниці

Топ комментарии
+13
Ментальні порушення має той, хто придумав кожен день влаштовувати хвилину мовчання, спотворюючи і нівелюючи мету такого заходу.
26.08.2025 15:13 Ответить
+11
Вся оця показуха з прапорами гімном ставанням на коліна, на фоні мародерства і корупції ЗЕскотви викликає в людей лиш злість і роздратування
26.08.2025 15:22 Ответить
+4
Чому не зважають - а ліга сміху та інші розважальні програми по тв імені зеленского - вони не шкодують грошей на тв - міліарди. То на дрони та пікапи ніщета українська скидується, але все меньше і меньше - бо всі гроші вже перетекли до оп зеленского.
26.08.2025 15:34 Ответить
за що затримали?
26.08.2025 15:19 Ответить
Вийдіть з іграшковим пістолетом на перехрестя і почніть зупиняти транспорт для хвилини мовчання. Приїде наряд і все пояснить.
26.08.2025 16:02 Ответить
Саме смішне у вашому опусі - шо саме ота більшість українців і обрала тих хто там у вас по тексту творить усі ті злочини. І вишня на торті - вони всеодне підтримують цю владу. Може вони і були саме проти першої частини написаного - їм треба було тіки шашлики та холодець з рюськими.
26.08.2025 15:31 Ответить
Та це не смішно вже... Ніхто їх не підтримує, а всі ті рейтинги Потужного повна "уйня...
26.08.2025 15:36 Ответить
На жаль ви дуже помиляєтесь по рейтінгу гниди.
26.08.2025 15:43 Ответить
Половина українців вже зараз потребує психіатричної і психологічної допомоги... Далі буде гірше, але зверху на те не зважають
26.08.2025 15:31 Ответить
Хорошо. не застрелили...
26.08.2025 15:54 Ответить
Кому те мовчання вже допоможе. Ми просто по вуха погрязли в символізмі замість того щоб робити щось справді корисне.
26.08.2025 16:08 Ответить
 
 