Мужчина с игрушечным пистолетом "объявлял минуту молчания" в Виннице: полиция задержала его. ФОТО

Утром 26 августа в Виннице мужчина с пистолетом в руке на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания в память о павших защитниках и защитницах. Правоохранители его задержали.

Видео об этом событии распространили во вторник, 26 августа, в Telegram-каналах.

Сотрудники Винницкого райуправления установили личность мужчины. Им оказался местный житель. Пистолет в его руках оказался игрушечным.

Мужчину доставили в отделение полиции, а затем - в лечебное учреждение.

Задержанный имеет ментальные нарушения, уточнили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.

