Переправляли військовозобов’язаних через кордон: Викрито організовану групу з-поміж правоохоронців, військовослужбовців та цивільних на Одещині. ФОТО

Викрито схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що упродовж 2024–2025 років на території Одеської області діяло організоване угруповання, до складу якого входили окремі працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та цивільні посередники. Їхня діяльність була спрямована на забезпечення незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Зазначається, що схема працювала у напрямку невизнаного Придністров’я. Учасники групи розподілили ролі між собою. Одні займалися пошуком клієнтів та їхнім вербуванням через спеціально створені канали у месенджерах, інші - організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути незаконного перетину та контакти із співучасниками на території Молдови.

Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави.

Повідомляється, що задокументовано неодноразові факти організації незаконного переправлення. Наразі кільком військовослужбовцям прокурори повідомили про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави із покладенням процесуальних обов’язків. Щодо організатора групи, який перебуває за межами України, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло учасників угруповання, у тому числі цивільні посередники та особи, які сприяли організації незаконних маршрутів. Планується повідомлення нових підозр, а також зміна раніше повідомлених із урахуванням зібраних доказів.