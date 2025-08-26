Переправляли военнообязанных через границу: Разоблачена организованная группа из числа правоохранителей, военнослужащих и гражданских лиц в Одесской области. ФОТО

Разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в течение 2024-2025 годов на территории Одесской области действовала организованная группировка, в состав которой входили отдельные работники правоохранительных органов, военнослужащие и гражданские посредники. Их деятельность была направлена на обеспечение незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу в обход официальных пунктов пропуска.

Отмечается, что схема работала в направлении непризнанного Приднестровья. Участники группы распределили роли между собой. Одни занимались поиском клиентов и их вербовкой через специально созданные каналы в мессенджерах, другие - организовывали транспортировку к пограничной полосе, обеспечивали маршруты незаконного пересечения и контакты с соучастниками на территории Молдовы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полный пакет услуг" за $15-20 тыс. с человека: ликвидирован канал незаконной переправки лиц за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Стоимость такого "пакета услуг" составляла от 5 тысяч долларов с одного человека. Для военнообязанных обеспечивали перевозку до границы, инструктаж, средства для преодоления препятствий и дальнейшее сопровождение на территории другого государства.

Сообщается, что задокументированы неоднократные факты организации незаконной переправки. Сейчас нескольким военнослужащим прокуроры сообщили о подозрении в организации и покушении на незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, УК Украины). Суд избрал им меры пресечения в виде залога с возложением процессуальных обязанностей. В отношении организатора группы, который находится за пределами Украины, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 6 тыс. долл. и 900 евро пытался подкупить пограничника: на Одесчине разоблачен организатор переправки мужчин в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг участников группировки, в том числе гражданские посредники и лица, которые способствовали организации незаконных маршрутов. Планируется сообщение новых подозрений, а также изменение ранее сообщенных с учетом собранных доказательств.