Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Протягом дня 27 серпня російські війська не припиняли завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по населених пунктах району ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.



Унаслідок атак постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило також декілька автівок й газогін. Горіла суха трава. Пожежу ліквідували.

За уточненими даними, зранку агресор поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок ударів побиті майже три десятки приватних осель.

На Межівську громаду противник скеровував БпЛА. Потрощений приватний будинок, ще один зайнявся.









