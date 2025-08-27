УКР
Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Протягом дня 27 серпня російські війська не припиняли завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по населених пунктах району ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Унаслідок атак постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Також дивіться: Понад 40 разів окупанти атакували Синельниківщину та Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та АЗС. ФОТОрепортаж

Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило також декілька автівок й газогін. Горіла суха трава. Пожежу ліквідували.

Обстріли на Нікопольщини 27 серпня

За уточненими даними, зранку агресор поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок ударів побиті майже три десятки приватних осель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують однакову тактику для просування на Дніпропетровщині, - ОСУВ "Дніпро"

На Межівську громаду противник скеровував БпЛА. Потрощений приватний будинок, ще один зайнявся.

Обстріли на Нікопольщини 27 серпня
Обстріли на Нікопольщини 27 серпня
Обстріли на Нікопольщини 27 серпня
Обстріли на Нікопольщини 27 серпня
Обстріли на Нікопольщини 27 серпня

обстріл (30503) Нікополь (1334) Дніпропетровська область (4181) Нікопольський район (408)
Проявіть мікро співчуття нікопольчанам, які щодня зазнають атак дронів і артилерійських обстрілів з боку Тварей. Жодного відгуку, і це не одноразово...
