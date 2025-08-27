РУС
Два человека ранены в результате вражеских атак на Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 27 августа российские войска не прекращали наносить удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, по населенным пунктам района враг применял FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Громко было в Никополе, Мировской, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской громадах.

В результате атак пострадали два человека. 65-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Его состояние средней тяжести. Еще один местный житель 38 лет самостоятельно обратился в медучреждение. Пострадавший получил необходимую помощь. Будет лечиться амбулаторно.

Повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, гараж, АЗС, здание, которое не эксплуатировалось. Задело также несколько автомобилей и газопровод. Горела сухая трава. Пожар ликвидировали.

Обстрелы на Никопольщине 27 августа

По уточненным данным, утром агрессор попал из КАБов по Маломихайловской громаде на Синельниковщине. В результате ударов побиты почти три десятка частных домов.

На Межевскую общину противник направлял БПЛА. Разрушен частный дом, еще один загорелся.

Проявіть мікро співчуття нікопольчанам, які щодня зазнають атак дронів і артилерійських обстрілів з боку Тварей. Жодного відгуку, і це не одноразово...
