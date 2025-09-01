У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
У серпні 2025 року темпи окупації територій України російськими військами впали на 18%. Росіяни захопили 464 км².
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у минулому місяці ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3 жовтня 2022 року –– перед наступом Сил Оборони на Дудчани.
"Саме так — приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю. Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період", - пояснили вони.
Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:
- Новопавлівський — 38% від всіх км² (16% штурмових дій за місяць);
- Лиманський — 27% км² (17% ш/д);
- Покровський — 19% км² (33% ш/д);
- Торецький — 9% км² (6% ш/д);
- Сіверський — 3% км² (4% ш/д);
- Краматорський — 3% км² (3% ш/д);
- Запоріжжя — 1% км² (1% ш/д);
- Сумський — 0% км² (7% ш/д).
"Висновки аналогічні минулому місяцю. В даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - йдеться у повідомленні.
У DeepState додали, що Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог "меншою кров'ю, має більші успіхи". Також проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
В сраку квадратні метри та кілометри !
Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?
Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?
А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР