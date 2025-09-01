УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10138 відвідувачів онлайн
Новини Фото Деокупація населених пунктів Інтенсивність російських штурмів
693 15

У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У серпні 2025 року темпи окупації територій України російськими військами впали на 18%. Росіяни захопили 464 км².

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у минулому місяці ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3 жовтня 2022 року –– перед наступом Сил Оборони на Дудчани.

"Саме так — приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю. Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період", - пояснили вони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог провів близько 5027 штурмових дій у серпні, що менше ніж у попередні три місяці, - DeepState

Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:

  • Новопавлівський — 38% від всіх км² (16% штурмових дій за місяць);
  • Лиманський — 27% км² (17% ш/д);
  • Покровський — 19% км² (33% ш/д);
  • Торецький — 9% км² (6% ш/д);
  • Сіверський — 3% км² (4% ш/д);
  • Краматорський — 3% км² (3% ш/д);
  • Запоріжжя — 1% км² (1% ш/д);
  • Сумський — 0% км² (7% ш/д).
DeepState озвучив темп окупації РФ територій України за серпень
Джерело: DeepState 

"Висновки аналогічні минулому місяцю. В даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - йдеться у повідомленні.

У DeepState додали, що Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог "меншою кров'ю, має більші успіхи". Також проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.

Дивіться також: Під контроль ЗСУ повернуто більшу частину н.п. Толстой на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро". ВIДЕО

Автор: 

війна в Україні (5959) DeepState (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"Темпи окупації впали" - це новояз в стилі "отріцательний рост".
показати весь коментар
01.09.2025 16:05 Відповісти
+9
Пишатись, що впали темпи окупації, а не темпи повернення землі підвищились??

Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
показати весь коментар
01.09.2025 16:02 Відповісти
+3
"АТРІЦатєльниЙ рОСТ" - все як у кацапів
показати весь коментар
01.09.2025 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишатись, що впали темпи окупації, а не темпи повернення землі підвищились??

Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
показати весь коментар
01.09.2025 16:02 Відповісти
"Темпи окупації впали" - це новояз в стилі "отріцательний рост".
показати весь коментар
01.09.2025 16:05 Відповісти
це приблизно 20х20 км ,маловато
показати весь коментар
01.09.2025 16:06 Відповісти
"АТРІЦатєльниЙ рОСТ" - все як у кацапів
показати весь коментар
01.09.2025 16:07 Відповісти
ми теж скільки ж звільнили
показати весь коментар
01.09.2025 16:08 Відповісти
Українці найбільше не довіряють телемарафону - соціологія
показати весь коментар
01.09.2025 16:10 Відповісти
Виглядає наче потужна перемога
показати весь коментар
01.09.2025 16:11 Відповісти
- Слухай русскій, от що ти можеш сказати про керівника держави, котрий дав команду напасти на сусідів, до тла знищив міста, убив тисячі мирних жителів...
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
показати весь коментар
01.09.2025 16:12 Відповісти
Просто Зеленский взяв темпи на особистий контроль.
показати весь коментар
01.09.2025 16:15 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 16:18 Відповісти
Сунуться - в нас є якісь спалахи у відповідь і знову відходим /************* ліс/ - Азов забрали і почалось
показати весь коментар
01.09.2025 16:15 Відповісти
Совок . Як в новинах ,так і в коментарях . За квадртні метри переймаються...

В сраку квадратні метри та кілометри !

Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?

Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?

А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
показати весь коментар
01.09.2025 16:17 Відповісти
Ті, хто невдоволений темпами повернення земель, може завтра побігти до війська, а не сидіти на сайті!
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
показати весь коментар
01.09.2025 16:29 Відповісти
Є чим хвалитись :

В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
показати весь коментар
01.09.2025 16:30 Відповісти
Дякуємо ЗСУ. Якщо кожного місяця русня буде забирати на 25%-30% менше від попередоього то за 5-6 місяців русня видохнеться повністю і тоді поженемо у зворотньому напрямку.
показати весь коментар
01.09.2025 16:31 Відповісти
 
 