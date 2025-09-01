У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У серпні 2025 року темпи окупації територій України російськими військами впали на 18%. Росіяни захопили 464 км².

Як зазначається, у минулому місяці ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3 жовтня 2022 року –– перед наступом Сил Оборони на Дудчани.

"Саме так — приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю. Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період", - пояснили вони.

Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:

Новопавлівський — 38% від всіх км² (16% штурмових дій за місяць);

Лиманський — 27% км² (17% ш/д);

Покровський — 19% км² (33% ш/д);

Торецький — 9% км² (6% ш/д);

Сіверський — 3% км² (4% ш/д);

Краматорський — 3% км² (3% ш/д);

Запоріжжя — 1% км² (1% ш/д);

Сумський — 0% км² (7% ш/д).

"Висновки аналогічні минулому місяцю. В даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - йдеться у повідомленні.

У DeepState додали, що Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог "меншою кров'ю, має більші успіхи". Також проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.

