Наводили удари та поширювали ворожі ІПСО: СБУ затримала двох агентів ГРУ РФ на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували удари по Силах оборони та підприємствах регіону.

Зазначається, що агенти були розосереджені по різних частинах області та збирали фото і координати.

Так, у Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку рашисти завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні.

Надалі жінка погодилася передавати спецслужбістам РФ інформацію про наслідки повітряних атак по обласному центру.

"За допомогою агентки окупанти намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України. Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення рф: поширювала з власної сторінки в ТікТоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами", - йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі затримали 45-річного колишнього міліціонера, який наводив атаки РФ на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

"Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади рф на прифронтову громаду. Співробітники СБУ затримали агента і убезпечили місця базування українських захисників", - зазначили там.

Чоловік потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

