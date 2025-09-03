Наносили удары и распространяли вражеские ИПСО: СБУ задержала двух агентов ГРУ РФ в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине задержали двух агентов российской военной разведки, которые корректировали удары по Силам обороны и предприятиям региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что агенты были рассредоточены по разным частям области и собирали фото и координаты.

Так, в Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода, которую рашисты завербовали через ее знакомого, находящегося в российском плену.

В дальнейшем женщина согласилась передавать спецслужбистам РФ информацию о последствиях воздушных атак по областному центру.

"С помощью агента оккупанты пытались скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины. Одновременно фигурантка выполняла еще один заказ рф: распространяла с собственной страницы в ТикТоке смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед рашистами", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге задержали 45-летнего бывшего милиционера, который наводил атаки РФ на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.

"Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, которые участвуют в боях на передовой и отражают воздушные нападения рф на прифронтовую громаду. Сотрудники СБУ задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников", - отметили там.

Мужчина попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

