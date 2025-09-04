УКР
Атака дронів на Знам’янку: пошкоджено понад 60 приватних будинків, у 7 багатоквартирних - вибито вікна. ФОТО

У Знам’янці тривають відновлювальні роботи після ворожого дронового удару.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що спеціальна комісія продовжує обстеження пошкоджених об’єктів. Станом на зараз зафіксовано руйнування 62 приватних домоволодінь, з яких 3 не підлягають відновленню. Значних ушкоджень зазнали також 7 багатоквартирних будинків – пошкоджено понад 80 вікон.

Внаслідок атаки постраждала й будівля дитячого садочка.

Райкович подякував усім, хто долучається до відновлення, допомагає людям у цей непростий час.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 3 вересня 2025 року, війська РФ атакували дронами Знамʼянську громаду Кіровоградської області, зокрема завдано удару по обʼєктах АТ "Укрзалізниця".

Наслідки обстрілів Знам'янки
