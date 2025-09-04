РУС
Атака дронов на Знаменку: повреждено более 60 частных домов, в 7 многоквартирных - выбиты окна. ФОТО

В Знаменке продолжаются восстановительные работы после вражеского дронового удара.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ

Отмечается, что специальная комиссия продолжает обследование поврежденных объектов. По состоянию на сейчас зафиксировано разрушение 62 частных домовладений, из которых 3 не подлежат восстановлению. Значительные повреждения получили также 7 многоквартирных домов - повреждено более 80 окон.

В результате атаки пострадало и здание детского сада.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночного обстрела Кировоградщины войсками РФ: разрушены 2 дома, 28 - повреждены. ФОТОрепортаж

Райкович поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению, помогает людям в это непростое время.

Напомним, в ночь на среду, 3 сентября 2025 года, войска РФ атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области, в частности нанесен удар по объектам АО "Укрзализныця".

