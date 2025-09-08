УКР
4 010 11

У Києві попрощалися з 19-річною військовою "Азову" Дар’єю Лопатіною (Дельта). ФОТОрепортаж

У Києві в понеділок, 8 вересня, відбулося прощання з 19-річною військовою 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар'єю Лопатіною (позивний Дельта).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Вона загинула під час виконання бойового завдання. Попрощатися з військовою прийшли сотні людей, серед них - рідні, побратими та друзі.

Нагадаємо, 4 вересня, захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 46-ї ОДШБр Володимир Костенко (Вепр) загинув у бою проти російських окупантів. ФОТО

жінки (647) втрати (4558) Азов (815) війна в Україні (6060)
+22
Вічна пам'ять і пошана .
08.09.2025 15:59 Відповісти
+13
08.09.2025 15:57 Відповісти
+8
Немислимо ! Яка красуня!

скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
08.09.2025 16:18 Відповісти
@ (в перекладі):
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю..."
08.09.2025 15:57 Відповісти
Вічна пам'ять і пошана .
08.09.2025 15:59 Відповісти
😢
08.09.2025 16:02 Відповісти
RIP
08.09.2025 16:03 Відповісти
Немислимо ! Яка красуня!

скільки ж могла гарних синів України народити і саме головне виховати ...
Сум і біль ((
08.09.2025 16:18 Відповісти
Який біль!!!!!!!!.. Вічна Пам'ять і Слава!!
08.09.2025 16:20 Відповісти
Дитино, не туди ти пішла.
Жити тобі ще й жити...
08.09.2025 16:41 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава!
Який біль!!!!
08.09.2025 16:51 Відповісти
..вижившим при штурмі Тиси "патужним рембам" цього ніколи не зрозуміти..
сум за Українкою-Героєм і сором за вкраїнчиків-підєрмачних 73%вих - какаразнічних жлобів..
08.09.2025 17:06 Відповісти
08.09.2025 17:27 Відповісти
Ухилеси\сцикуни оминають цю тему....
08.09.2025 17:50 Відповісти
 
 