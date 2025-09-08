У Києві попрощалися з 19-річною військовою "Азову" Дар’єю Лопатіною (Дельта). ФОТОрепортаж

У Києві в понеділок, 8 вересня, відбулося прощання з 19-річною військовою 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар'єю Лопатіною (позивний Дельта).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Вона загинула під час виконання бойового завдання. Попрощатися з військовою прийшли сотні людей, серед них - рідні, побратими та друзі.

Нагадаємо, 4 вересня, захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар’я Лопатіна з позивним "Дельта".







