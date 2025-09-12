УКР
Принцип доміно, новий баланс сил, просте китайське запитання. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Справедливе закінчення війни

Просте запитання

Знову?

Червона доріжка для злочинця

Принцип доміно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти

Що це? Не бачу...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel

Ніт...

А що сталося?

Дійсно...

Вставай!

Польський квадробобер

Звісно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією?

Аналогія

Таємна зброя

Новий баланс сил

Медведєв Дмитро (1945) політика (4747) путін володимир (24799) росія (67667) фотожаба (14202)
Так, Сі бздень пень їх усіх на кукані вертить і трампа також.
12.09.2025 09:13 Відповісти
ФАйні, дуже дотепні, поржав ))
12.09.2025 09:13 Відповісти
Трампа прошили конкретно:
- Два тижні, вони помилилися, мені це не подобається, два тижні, вони помилилися, мені це не подобається, два тижні, вони помилилися, мені це не подобається...
12.09.2025 09:13 Відповісти
12.09.2025 10:00 Відповісти
12.09.2025 10:16 Відповісти
 
 