Принцип доміно, новий баланс сил, просте китайське запитання. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Справедливе закінчення війни
Просте запитання
Знову?
Червона доріжка для злочинця
Принцип доміно
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти
Що це? Не бачу...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel
Ніт...
А що сталося?
Дійсно...
Вставай!
Польський квадробобер
Звісно
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією?
Аналогія
Таємна зброя
Новий баланс сил
Більше фотошопів дивіться тут
