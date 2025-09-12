РУС
4 707 8

Принцип домино, новый баланс сил, простой китайский вопрос. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Справедливое окончание войны

Простой вопрос

Опять?

Красная дорожка для преступника

Принцип домино

Что это? Не вижу...

Нет...

А что случилось?

Действительно...

Вставай!

Польский квадробобер

Конечно.

Аналогия

Тайное оружие

Новый баланс сил

Так, Сі бздень пень їх усіх на кукані вертить і трампа також.
12.09.2025 09:13 Ответить
ФАйні, дуже дотепні, поржав ))
12.09.2025 09:13 Ответить
Трампа прошили конкретно:
- Два тижні, вони помилилися, мені це не подобається, два тижні, вони помилилися, мені це не подобається, два тижні, вони помилилися, мені це не подобається...
12.09.2025 09:13 Ответить
12.09.2025 10:00 Ответить
Стаття 4,5 (четверта з половиною)
12.09.2025 11:50 Ответить
12.09.2025 10:16 Ответить
Ну як цей ніщеброд Трамп не розуміє, що пуйлу не потрібні його арктичні угоди? В нього стільки бабла, що вже, мабуть, плєшивого знудить скоро... І війна для цього виродка просто іграшка для розваги! Знайшов ніщеброд чим спокусити товстосума - копійками! Чи знайдеться розумна людина, щоб пояснити це Трампу?
12.09.2025 11:05 Ответить
 
 