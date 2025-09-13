Посилення санкцій проти Росії та фінансування українського ОПК: Міноборони та делегація ЄС провели зустріч. ФОТО

Команда Міністерства оборони України провела зустріч з делегацією ЄС на чолі з керуючим директором з питань Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Матті Маасікасом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Представник Головного управління розвідки ознайомив партнерів з актуальною ситуацією на фронті, провів для партнерів детальний брифінг щодо актуальної ситуації на фронті, планів росії та результатів масштабування її ВПК.

Важливою темою обговорення стала дія санкцій, запроваджених проти агресора, та результатів їх моніторингу.

За словами першого заступника Міністра оборони України, в збитих ракетах, що запускає рф, досі значна кількість компонентів виробництва західних країн.

"Ми розуміємо схему, за якою ворог отримує ці компоненти через треті країни. Щоб не допускати цього, санкції мають бути жорсткішими. Країни, які застосували санкції проти рф, мають контролювати та моніторити їхнє виконання", – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також читайте: Євросоюз виключив із санкційних списків двох осіб

Також сторони обговорили актуальний статус спільних проєктів, участь України в ініціативі SAFE та програму Build with Ukraine, завдяки якій партнери можуть отримати українські технології в майбутньому.

Окремою темою стала потреба у фінансуванні українського ОПК.

Представник Європейської служби зовнішньої діяльності підкреслив, що Україна отримає €6 млрд до кінця року на виробництво дронів, згідно з заявою Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Також читайте: Країни ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії