Ужесточение санкций против России и финансирование украинского ОПК: Минобороны и делегация ЕС провели встречу. ФОТО

Команда Министерства обороны Украины провела встречу с делегацией ЕС во главе с управляющим директором по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Матти Маасикасом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Главного управления разведки ознакомил партнеров с актуальной ситуацией на фронте, провел для партнеров подробный брифинг по актуальной ситуации на фронте, планов России и результатов масштабирования ее ВПК.

Важной темой обсуждения стало действие санкций, введенных против агрессора, и результатов их мониторинга.

По словам первого заместителя Министра обороны Украины, в сбитых ракетах, которые запускает рф, до сих пор значительное количество компонентов производства западных стран.

"Мы понимаем схему, по которой враг получает эти компоненты через третьи страны. Чтобы не допускать этого, санкции должны быть жестче. Страны, которые применили санкции против рф, должны контролировать и мониторить их выполнение", - подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также стороны обсудили актуальный статус совместных проектов, участие Украины в инициативе SAFE и программу Build with Ukraine, благодаря которой партнеры могут получить украинские технологии в будущем.

Отдельной темой стала потребность в финансировании украинского ОПК.

Представитель Европейской службы внешней деятельности подчеркнул, что Украина получит €6 млрд до конца года на производство дронов, согласно заявлению Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

