Ворог атакував дронами агропідприємство у с.Великий Бурлук: спалахнула масштабна пожежа на складі. ФОТОрепортаж
Пожежа, площею 1000 кв.м., виникла на одному з агропідприємств на Харківщині через влучання російського БпЛА вночі проти 16 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району.
"Горіла складська будівля", - наголосили в ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через атаку РФ горів ринок у с.Великий Бурлук на Харківщині.
Во Владивостоке в районе поселка Щитовая произошла серия взрывов. На место прибыло большое количество техники и сотрудников спецслужб, на дорогах поставили пикеты, которые останавливают для досмотра почти все машины. МВД и ФСБ отказываются от комментариев. Антитеррористическая комиссия заявила о некоем инцинденте "с газовым оборудованием" .
треба у портах рф руйнувати склади мін добрив. Не фіг рашці зарабативать на ракети
За один такий склад зруйнувати два російських порта