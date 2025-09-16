Ворог атакував дронами агропідприємство у с.Великий Бурлук: спалахнула масштабна пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Пожежа, площею 1000 кв.м., виникла на одному з агропідприємств на Харківщині через влучання російського БпЛА вночі проти 16 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району.

"Горіла складська будівля", - наголосили в ДСНС.

Також читайте: Доба на Харківщині: під ударами Куп’янськ та Великий Бурлук, поранено чоловіка, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж







Жертв і постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через атаку РФ горів ринок у с.Великий Бурлук на Харківщині.