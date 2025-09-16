Враг атаковал дронами агропредприятие в с.Великий Бурлук: вспыхнул масштабный пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пожар, площадью 1000 кв.м., возник на одном из агропредприятий на Харьковщине из-за попадания российского БпЛА в ночь на 16 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, российские войска атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района.
"Горело складское здание", - подчеркнули в ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атаки РФ горел рынок в с.Великий Бурлук на Харьковщине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во Владивостоке в районе поселка Щитовая произошла серия взрывов. На место прибыло большое количество техники и сотрудников спецслужб, на дорогах поставили пикеты, которые останавливают для досмотра почти все машины. МВД и ФСБ отказываются от комментариев. Антитеррористическая комиссия заявила о некоем инцинденте "с газовым оборудованием" .
треба у портах рф руйнувати склади мін добрив. Не фіг рашці зарабативать на ракети
За один такий склад зруйнувати два російських порта