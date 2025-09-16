РУС
Враг атаковал дронами агропредприятие в с.Великий Бурлук: вспыхнул масштабный пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожар, площадью 1000 кв.м., возник на одном из агропредприятий на Харьковщине из-за попадания российского БпЛА в ночь на 16 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, российские войска атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района.

"Горело складское здание", - подчеркнули в ГСЧС.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: под ударами Купянск и Великий Бурлук, ранен мужчина, поднялись пожары. ФОТОрепортаж

Жертв и пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атаки РФ горел рынок в с.Великий Бурлук на Харьковщине.

Диверсія від трампона?

Во Владивостоке в районе поселка Щитовая произошла серия взрывов. На место прибыло большое количество техники и сотрудников спецслужб, на дорогах поставили пикеты, которые останавливают для досмотра почти все машины. МВД и ФСБ отказываются от комментариев. Антитеррористическая комиссия заявила о некоем инцинденте "с газовым оборудованием" .
16.09.2025 08:18 Ответить
Хтось здав координати агропідприємства?
треба у портах рф руйнувати склади мін добрив. Не фіг рашці зарабативать на ракети
За один такий склад зруйнувати два російських порта
16.09.2025 09:40 Ответить
Взрив селітри у порту Бейрута
