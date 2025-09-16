Враг атаковал дронами агропредприятие в с.Великий Бурлук: вспыхнул масштабный пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожар, площадью 1000 кв.м., возник на одном из агропредприятий на Харьковщине из-за попадания российского БпЛА в ночь на 16 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, российские войска атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района.

"Горело складское здание", - подчеркнули в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.







Жертв и пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атаки РФ горел рынок в с.Великий Бурлук на Харьковщине.