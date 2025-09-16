Агента РФ, який вчинив теракт, внаслідок якого загинув чоловік, затримали на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Російського агента, який 14 вересня вчинив теракт на Житомирщині, затримано.

В одному з районів Коростишева вибухнув саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 34-річний чоловік.

Підозрюваного затримано протягом 8 годин після теракту.

Фото: Служба безпеки України

"Виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний мешканець Житомира, якого російські спецслужбісти завербували у Телеграм-каналах, де він шукав гроші на "дозу". В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" фігурант погодився підготувати теракт. Для конспірації агент спочатку орендував квартиру в обласному центрі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

За інструкцією рашистів зловмисник виготовив вибухівку, спорядив її мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Після цього фігурант заклав СВП у схованку, закидав його сміттям, а координати надіслав куратору", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що агент встановив камеру з віддаленим доступом, щоб окупанти могли відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту та активувати вибухівку.

У затриманого вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Фото: Служба безпеки України

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

