Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, магазини та підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 17 вересня російські війська обстрілювали Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються.

Цілий день не вщухали удари по Нікопольщині. Агресор застосовував артилерію та дрони. Бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівка і 7 приватних будинків, авто. Понівечені інфраструктура, супермаркет та продуктовий магазин, пошта.



По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, противник влучив безпілотниками та КАБом. Зайнялися 2 приватні оселі, сільськогосподарське підприємство. Побиті автівка і газогін.

За уточненою інформацією, вночі російська армія вгатила БпЛА по Маломихайлівській громаді. Знищені 2 приватні будинки, ще 4 – пошкоджені. Зачепило літні кухні, газогін.



Гучно було і в Зеленодольській громаді Криворізького району. По ній противник поцілив FPV-дроном.











