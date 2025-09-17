Россияне атаковали четыре района Днепропетровской области: повреждены многоэтажка, частные дома, магазины и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 17 сентября российские войска обстреливали Днепровский, Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В Днепровском районе вследствие атаки БпЛА возникли пожары. Последствия уточняются.
Целый день не утихали удары по Никопольщине. Агрессор применял артиллерию и дроны. Бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах.
Вследствие вражеских атак повреждены многоэтажка и 7 частных домов, авто. Изуродованы инфраструктура, супермаркет и продуктовый магазин, почта.
По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, противник ударил беспилотниками и КАБом. Загорелись 2 частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Побиты автомобиль и газопровод.
По уточненной информации, ночью российская армия запустила БпЛА по Маломихайловской громаде. Уничтожены 2 частных дома, еще 4 - повреждены. Задело летние кухни, газопровод.
Громко было и в Зеленодольской громаде Криворожского района. По ней противник попал FPV-дроном.
Зелена пошесть звикла дурити і брехати украінцям про те ,
що є вже далекобійні ракети , а насправді все це чиста
і відверта брехня Зеленського !!