Россияне атаковали четыре района Днепропетровской области: повреждены многоэтажка, частные дома, магазины и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 сентября российские войска обстреливали Днепровский, Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В Днепровском районе вследствие атаки БпЛА возникли пожары. Последствия уточняются.

Целый день не утихали удары по Никопольщине. Агрессор применял артиллерию и дроны. Бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах.

Обстрелы Никопольщины 17 сентября

Вследствие вражеских атак повреждены многоэтажка и 7 частных домов, авто. Изуродованы инфраструктура, супермаркет и продуктовый магазин, почта.

По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, противник ударил беспилотниками и КАБом. Загорелись 2 частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Побиты автомобиль и газопровод.

По уточненной информации, ночью российская армия запустила БпЛА по Маломихайловской громаде. Уничтожены 2 частных дома, еще 4 - повреждены. Задело летние кухни, газопровод.

Громко было и в Зеленодольской громаде Криворожского района. По ней противник попал FPV-дроном.

З такими керманичами, ще трохи і перемога !
17.09.2025 18:55 Ответить
Не дай Бог !!
17.09.2025 19:00 Ответить
Ну так - на цензорі статті - ЗСУ вразили мопедіста - уря кричить більшість, а в цей час рашисти вразили чотири райони - нехай рашисти здохнуть - кричать тіж. І жоден не думає - а чому так - у нас один-два орки - у них чотири райони.
17.09.2025 19:25 Ответить
Де наші ракети ?
Зелена пошесть звикла дурити і брехати украінцям про те ,
що є вже далекобійні ракети , а насправді все це чиста
і відверта брехня Зеленського !!
17.09.2025 18:58 Ответить
Не розганяй зраду, потрібно трохи часу
17.09.2025 19:09 Ответить
Та хвірмочка, шо по словам зеленского випускає, покищо, по сім ракет за добу, а у недалекому майбутьному - по сотні на добу - у неї реєестрація - 23 рік і ні директори, ні робітники ніколи в житті не мали справ з конструювання та виробництва ракет. Ця 3,14дарасня кожного дня так бреше, так бреше - жах.
17.09.2025 19:29 Ответить
 
 