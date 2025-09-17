Россияне атаковали четыре района Днепропетровской области: повреждены многоэтажка, частные дома, магазины и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 сентября российские войска обстреливали Днепровский, Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В Днепровском районе вследствие атаки БпЛА возникли пожары. Последствия уточняются.

Целый день не утихали удары по Никопольщине. Агрессор применял артиллерию и дроны. Бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадах.

Также смотрите: Враг обстрелял Днепропетровскую область: ранены два человека, повреждены дома и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

Вследствие вражеских атак повреждены многоэтажка и 7 частных домов, авто. Изуродованы инфраструктура, супермаркет и продуктовый магазин, почта.



По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, противник ударил беспилотниками и КАБом. Загорелись 2 частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Побиты автомобиль и газопровод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три человека пострадали в результате обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, ночью российская армия запустила БпЛА по Маломихайловской громаде. Уничтожены 2 частных дома, еще 4 - повреждены. Задело летние кухни, газопровод.



Громко было и в Зеленодольской громаде Криворожского района. По ней противник попал FPV-дроном.











