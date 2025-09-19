Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих, пошкоджено будинки, спортклуб та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 19 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську громади.
Унаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річна жінка ушпиталена. Решта – на амбулаторному лікуванні.
Також пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб.
На Синельниківщині потерпали Маломихайлівська та Межівська громади. Ворог застосував КАБ і безпілотник.
Поранений 61-річний чоловік, його госпіталізували. Зайнялася адмінбудівля.
