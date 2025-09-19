УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
71 0

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих, пошкоджено будинки, спортклуб та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську громади.

Унаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річна жінка ушпиталена. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Також читайте: Ворог масовано атакував Павлоград, виникло кілька пожеж

Також пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб.

Обстріли Нікопольщини 19 вересня

На Синельниківщині потерпали Маломихайлівська та Межівська громади. Ворог застосував КАБ і безпілотник.

Читайте: Росіяни атакували Синельниківщину і Нікопольщину: пошкоджено будинки, підприємство та авто. ФОТОрепортаж

Поранений 61-річний чоловік, його госпіталізували. Зайнялася адмінбудівля.

Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня

Автор: 

обстріл (30952) Нікополь (1354) Дніпропетровська область (4259) Нікопольський район (442) Синельниківський район (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 