Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих, пошкоджено будинки, спортклуб та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі.

Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську громади.



Унаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річна жінка ушпиталена. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб.

На Синельниківщині потерпали Маломихайлівська та Межівська громади. Ворог застосував КАБ і безпілотник.

Поранений 61-річний чоловік, його госпіталізували. Зайнялася адмінбудівля.


















