Враг атаковал два района Днепропетровщины: шесть пострадавших, повреждены дома, спортклуб и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 19 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую громады.



В результате российских обстрелов пострадали пять человек. 59-летняя женщина госпитализирована. Остальные - на амбулаторном лечении.

Также читайте: Враг массированно атаковал Павлоград, возникло несколько пожаров

Также повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных построек, 3 гаража, 3 парника, авто, линия электропередач. Изуродован спортклуб.

На Синельниковщине страдали Маломихайловская и Межевская громады. Враг применил КАБ и беспилотник.

Читайте: Россияне атаковали Синельниковщину и Никопольщину: повреждены дома, предприятие и автомобили. ФОТОрепортаж

Ранен 61-летний мужчина, его госпитализировали. Загорелось админздание.

















