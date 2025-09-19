Враг атаковал два района Днепропетровщины: шесть пострадавших, повреждены дома, спортклуб и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 19 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг бил по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую громады.
В результате российских обстрелов пострадали пять человек. 59-летняя женщина госпитализирована. Остальные - на амбулаторном лечении.
Также повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных построек, 3 гаража, 3 парника, авто, линия электропередач. Изуродован спортклуб.
На Синельниковщине страдали Маломихайловская и Межевская громады. Враг применил КАБ и беспилотник.
Ранен 61-летний мужчина, его госпитализировали. Загорелось админздание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль