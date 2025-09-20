УКР
2 670 23

У РФ застрелився глава компанії Umatex Group, що постачала сировину для виробництва "Шахедів". ВІДЕО+ФОТО

Главу найбільшого у Росії виробника композитів Umatex Group Олександра Тюніна знайшли застреленим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, тіло гендиректора Акціонерного товариства "НВК "Хімпромінжиніринг"" бренд UMATEX Group (входить до Держкорпорації Росатом) Олександра Тюніна виявлено в московському селищі.

Застрелився глава компанії Umatex Group

Поруч із чоловіком знайшли рушницю та записку, на якій було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил".

Найімовірніше, топменеджер застрелився.

"Хімпромінжиніринг" - єдиний російський виробник вуглецевого волокна.

Як пише видання "Мілітарний", Umatex Group - єдиний російський виробник вуглеволокна та ключовий постачальник сировини для виробництва дронів Shahed/"Герань".

Umatex та виробництво "шахедів"

АТ "Хімпромінжиніринг", більш відоме під брендом Umatex Group, це єдиний виробник вуглецевого волокна в Росії. Саме його підрозділ "Алабуга-Волокно" в однойменній економічній зоні постачає матеріали для виробництва дронів.

Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність при надзвичайно низькій вазі.

В ексклюзивному дослідженні російської документації "Мілітарний" відшукав та детально описав технологічний процес виготовлення корпусів російських копій Shahed-136, де вуглецеве волокно марки RC200 є ключовою складовою.

Застрелився глава компанії Umatex Group
Нарізання та розклеювання вуглецевого волокна на матрицю фюзеляжу Shahed-136 / "Герань-2", російський завод "Алабуга". Фото: Мілітарний

Підпорядкований Umatex завод з виробництва сировини "Алабуга-Волокно" розташований навпроти головного виробничого майданчику, де клеють фюзеляжі та збирають готові дрони.

Неподалік підприємства також розташовується інший ключовий завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який виготовляє скловолоконні тканини, що теж застосовуються у композитних фюзеляжах "шахедів".

Застрелився глава компанії Umatex Group
Потужності "Алабуга-Волокно" та "Алабуга-стекловолокно" неподалік заводу з виробництва "шахедів" в економічній зоні "Алабуга". Зображення: Google Earth

Згідно з відкритими даними, підприємства Umatex виготовляють близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії, забезпечуючи виготовлення 1400-2000 тонн волокна щороку. Втім, з масштабуванням виробництва ударних дронів, ця цифра могла значно зрости в останні роки.

Варто зазначити, що проєкт "Быть или" пише, що це вже 35-та "загадкова смерть" російських топчиновників та менеджерів, починаючи з 2022 року. "Самогубство" - найпоширеніша причина таких смертей.

Ну да сам застрелився
показати весь коментар
20.09.2025 18:56 Відповісти
Понятно що ніякої депресії не було, кокнули його ФСБ.
Гори в пеклі, курво 🔥
Це вже 35 загадкова смерть топ-чиновників рф з початку вторгнення.
показати весь коментар
20.09.2025 19:05 Відповісти
Виїхав на природу, щоб в хаті не насмітити.
показати весь коментар
20.09.2025 19:08 Відповісти
*****.
Головне шо здох, уйобок.
показати весь коментар
20.09.2025 19:12 Відповісти
Па любому. Вони ротом куйла гарантували 1000 літаків до 2030 року. А чарівна квіточка все із дупи не вилазить. Наприклад МС-21 після імпортоземєщєнія аналоговнєтом усіх композитів вийшов на кілька тонн важчим. А двигуни до нього на кількадесят процентів слабшими. Тому не везе обіцяного на заплановану відстань ніяк. Хоч стріляйся.
А Шахеди то фігня. Замінити весь композит стеклопластиком - долетить до Дрездена, а не до Берліна. Ака кому різниця.
А Шахеди то фігня. Замінити весь композит стеклопластиком - долетить до Дрездена, а не до Берліна. Ака кому різниця.
показати весь коментар
20.09.2025 19:13 Відповісти
Хороший ТюнінГ.
показати весь коментар
20.09.2025 18:56 Відповісти
Міцного здоров'я покійному.
показати весь коментар
20.09.2025 18:57 Відповісти
Нє оправдал оказанного єму високого довєрія
показати весь коментар
20.09.2025 18:58 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 18:59 Відповісти
"Сколька углєвалакну нє віцца, а канєц топмєнєджеру будєт!"
показати весь коментар
20.09.2025 18:59 Відповісти
щастья -здоровля і всіх благ у пеклі!
показати весь коментар
20.09.2025 19:00 Відповісти
Випадково. Колупався в зубі виделкою, і застрелився.
показати весь коментар
20.09.2025 19:03 Відповісти
-1 Тай ×уй з ним.
показати весь коментар
20.09.2025 19:04 Відповісти
Не цікаво, де топ менеджери кремлівської ланки
показати весь коментар
20.09.2025 19:06 Відповісти
вхідний отвір на потилиці то підтверджує))... епідемія депресивного стану тільки починається...
показати весь коментар
20.09.2025 19:09 Відповісти
ну да, гендир вирішив застрелитись з рушниці на убіччі. Трохи не дійшов до кювету.
показати весь коментар
20.09.2025 19:13 Відповісти
Купа дурних придуманих фактів типу єдиний виробник, єдиний постачальник. Бесит це колупання перемоги з усього. Якийсь дебіл вбив себе. Це все.
показати весь коментар
20.09.2025 19:14 Відповісти
Вирішив не чекати, а просто без черги, поперед ******, у пекло!!!
А ******, їм обіцяв «вєчнаю жисть» на московії… Видно московія попере горла стала!! Як і кушнарьову, ківі, захарченку, чечетову, кирпі, кравченку…
показати весь коментар
20.09.2025 19:14 Відповісти
Вирішив перевершити подвиг Кирпи.
показати весь коментар
20.09.2025 19:16 Відповісти
Зубочистка с порохом попалась
показати весь коментар
20.09.2025 19:16 Відповісти
трохи не точно на мапі позначили цехи з виробництва гєранєй. Насправді вони ось тут, обведені жовтим (нижче - то гуртожитки):
показати весь коментар
20.09.2025 19:20 Відповісти
І що, сировина не постачатиметься?
показати весь коментар
20.09.2025 19:34 Відповісти
Мадяре, візьми на замітку, в статті багато цікавого матеріалу !
показати весь коментар
20.09.2025 19:43 Відповісти
 
 