У РФ застрелився глава компанії Umatex Group, що постачала сировину для виробництва "Шахедів". ВІДЕО+ФОТО
Главу найбільшого у Росії виробника композитів Umatex Group Олександра Тюніна знайшли застреленим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.
Як зазначається, тіло гендиректора Акціонерного товариства "НВК "Хімпромінжиніринг"" бренд UMATEX Group (входить до Держкорпорації Росатом) Олександра Тюніна виявлено в московському селищі.
Поруч із чоловіком знайшли рушницю та записку, на якій було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил".
Найімовірніше, топменеджер застрелився.
"Хімпромінжиніринг" - єдиний російський виробник вуглецевого волокна.
Як пише видання "Мілітарний", Umatex Group - єдиний російський виробник вуглеволокна та ключовий постачальник сировини для виробництва дронів Shahed/"Герань".
Umatex та виробництво "шахедів"
АТ "Хімпромінжиніринг", більш відоме під брендом Umatex Group, це єдиний виробник вуглецевого волокна в Росії. Саме його підрозділ "Алабуга-Волокно" в однойменній економічній зоні постачає матеріали для виробництва дронів.
Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність при надзвичайно низькій вазі.
В ексклюзивному дослідженні російської документації "Мілітарний" відшукав та детально описав технологічний процес виготовлення корпусів російських копій Shahed-136, де вуглецеве волокно марки RC200 є ключовою складовою.
Підпорядкований Umatex завод з виробництва сировини "Алабуга-Волокно" розташований навпроти головного виробничого майданчику, де клеють фюзеляжі та збирають готові дрони.
Неподалік підприємства також розташовується інший ключовий завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який виготовляє скловолоконні тканини, що теж застосовуються у композитних фюзеляжах "шахедів".
Згідно з відкритими даними, підприємства Umatex виготовляють близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії, забезпечуючи виготовлення 1400-2000 тонн волокна щороку. Втім, з масштабуванням виробництва ударних дронів, ця цифра могла значно зрости в останні роки.
Варто зазначити, що проєкт "Быть или" пише, що це вже 35-та "загадкова смерть" російських топчиновників та менеджерів, починаючи з 2022 року. "Самогубство" - найпоширеніша причина таких смертей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гори в пеклі, курво 🔥
Це вже 35 загадкова смерть топ-чиновників рф з початку вторгнення.
Головне шо здох, уйобок.
А Шахеди то фігня. Замінити весь композит стеклопластиком - долетить до Дрездена, а не до Берліна. Ака кому різниця.
А ******, їм обіцяв «вєчнаю жисть» на московії… Видно московія попере горла стала!! Як і кушнарьову, ківі, захарченку, чечетову, кирпі, кравченку…