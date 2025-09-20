У РФ застрелився глава компанії Umatex Group, що постачала сировину для виробництва "Шахедів". ВІДЕО+ФОТО

Главу найбільшого у Росії виробника композитів Umatex Group Олександра Тюніна знайшли застреленим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, тіло гендиректора Акціонерного товариства "НВК "Хімпромінжиніринг"" бренд UMATEX Group (входить до Держкорпорації Росатом) Олександра Тюніна виявлено в московському селищі.

Поруч із чоловіком знайшли рушницю та записку, на якій було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил".

Найімовірніше, топменеджер застрелився.

"Хімпромінжиніринг" - єдиний російський виробник вуглецевого волокна.

Як пише видання "Мілітарний", Umatex Group - єдиний російський виробник вуглеволокна та ключовий постачальник сировини для виробництва дронів Shahed/"Герань".

Umatex та виробництво "шахедів"

АТ "Хімпромінжиніринг", більш відоме під брендом Umatex Group, це єдиний виробник вуглецевого волокна в Росії. Саме його підрозділ "Алабуга-Волокно" в однойменній економічній зоні постачає матеріали для виробництва дронів.

Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність при надзвичайно низькій вазі.

В ексклюзивному дослідженні російської документації "Мілітарний" відшукав та детально описав технологічний процес виготовлення корпусів російських копій Shahed-136, де вуглецеве волокно марки RC200 є ключовою складовою.

Нарізання та розклеювання вуглецевого волокна на матрицю фюзеляжу Shahed-136 / "Герань-2", російський завод "Алабуга". Фото: Мілітарний

Підпорядкований Umatex завод з виробництва сировини "Алабуга-Волокно" розташований навпроти головного виробничого майданчику, де клеють фюзеляжі та збирають готові дрони.

Неподалік підприємства також розташовується інший ключовий завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який виготовляє скловолоконні тканини, що теж застосовуються у композитних фюзеляжах "шахедів".

Потужності "Алабуга-Волокно" та "Алабуга-стекловолокно" неподалік заводу з виробництва "шахедів" в економічній зоні "Алабуга". Зображення: Google Earth

Згідно з відкритими даними, підприємства Umatex виготовляють близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії, забезпечуючи виготовлення 1400-2000 тонн волокна щороку. Втім, з масштабуванням виробництва ударних дронів, ця цифра могла значно зрости в останні роки.

Варто зазначити, що проєкт "Быть или" пише, що це вже 35-та "загадкова смерть" російських топчиновників та менеджерів, починаючи з 2022 року. "Самогубство" - найпоширеніша причина таких смертей.