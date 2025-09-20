РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости Фото Самоубийства в РФ
3 626 26

В РФ застрелился глава компании Umatex Group, поставлявшей сырье для производства "Шахедов"

Главу крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александра Тюнина нашли застреленным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.

Как отмечается, тело гендиректора Акционерного общества "НПК "Химпроминжиниринг"" бренд UMATEX Group (входит в Госкорпорацию Росатом) Александра Тюнина обнаружено в московском поселке.

Также смотрите: Российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Застрелился глава компании Umatex Group

Рядом с мужчиной нашли ружье и записку, на которой было написано: "Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил".

Скорее всего, топ-менеджер застрелился.

"Химпроминжиниринг" - единственный российский производитель углеродного волокна.

Как пишет издание "Милитарный", Umatex Group - единственный российский производитель углеволокна и ключевой поставщик сырья для производства дронов Shahed/"Герань".

Также читайте: Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью, после того как его уволил Путин (обновлено)

Umatex и производство "Шахедов"

АО "Химпроминжиниринг", более известное под брендом Umatex Group, это единственный производитель углеродного волокна в России. Именно его подразделение "Алабуга-Волокно" в одноименной экономической зоне поставляет материалы для производства дронов.

Углеродное волокно является ключевым элементом в производстве фюзеляжей для дальнобойных дронов, обеспечивая высокую прочность при чрезвычайно низком весе.

В эксклюзивном исследовании российской документации "Милитарный" отыскал и подробно описал технологический процесс изготовления корпусов российских копий Shahed-136, где углеродное волокно марки RC200 является ключевой составляющей.

Застрелился глава компании Umatex Group
Нарезка и расклейка углеродного волокна на матрицу фюзеляжа Shahed-136 / "Герань-2", российский завод "Алабуга". Фото: Милитарный

Подчиненный Umatex завод по производству сырья "Алабуга-Волокно" расположен напротив главной производственной площадки, где клеят фюзеляжи и собирают готовые дроны.

Читайте: Вице-президент российской "Транснефти" Бадалов выбросился из окна, - росСМИ

Неподалеку предприятия также располагается другой ключевой завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", который производит стекловолоконные ткани, которые тоже применяются в композитных фюзеляжах "Шахедов".

Застрелился глава компании Umatex Group
Мощности "Алабуга-Волокно" и "Алабуга-стекловолокно" рядом с заводом по производству "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга". Изображение: Google Earth

Согласно открытым данным, предприятия Umatex производят около 95% производства углеродного волокна в России, обеспечивая изготовление 1400-2000 тонн волокна ежегодно. Впрочем, с масштабированием производства ударных дронов, эта цифра могла значительно возрасти в последние годы.

Стоит отметить, что проект "Быть или" отмечает, что это уже 35-я загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний, начиная с 2022 года. В этом списке неожиданное самоубийство является одной из распространенных причин гибели.

Автор: 

россия (97281) самоубийство (1028)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
20.09.2025 18:59 Ответить
+10
Ну да сам застрелився
показать весь комментарий
20.09.2025 18:56 Ответить
+10
Міцного здоров'я покійному.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да сам застрелився
показать весь комментарий
20.09.2025 18:56 Ответить
Понятно що ніякої депресії не було, кокнули його ФСБ.
Гори в пеклі, курво 🔥
Це вже 35 загадкова смерть топ-чиновників рф з початку вторгнення.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:05 Ответить
Виїхав на природу, щоб в хаті не насмітити.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:08 Ответить
*****.
Головне шо здох, уйобок.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:12 Ответить
Па любому. Вони ротом куйла гарантували 1000 літаків до 2030 року. А чарівна квіточка все із дупи не вилазить. Наприклад МС-21 після імпортоземєщєнія аналоговнєтом усіх композитів вийшов на кілька тонн важчим. А двигуни до нього на кількадесят процентів слабшими. Тому не везе обіцяного на заплановану відстань ніяк. Хоч стріляйся.
А Шахеди то фігня. Замінити весь композит стеклопластиком - долетить до Дрездена, а не до Берліна. Ака кому різниця.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:13 Ответить
Хороший ТюнінГ.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:56 Ответить
Міцного здоров'я покійному.
показать весь комментарий
20.09.2025 18:57 Ответить
Нє оправдал оказанного єму високого довєрія
показать весь комментарий
20.09.2025 18:58 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2025 18:59 Ответить
Не вистачає слова кацапи.
показать весь комментарий
20.09.2025 20:06 Ответить
"Сколька углєвалакну нє віцца, а канєц топмєнєджеру будєт!"
показать весь комментарий
20.09.2025 18:59 Ответить
щастля -здоровля і всіх благ у пеклі!
показать весь комментарий
20.09.2025 19:00 Ответить
Випадково. Колупався в зубі виделкою, і застрелився.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:03 Ответить
-1 Тай ×уй з ним.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:04 Ответить
Не цікаво, де топ менеджери кремлівської ланки
показать весь комментарий
20.09.2025 19:06 Ответить
вхідний отвір на потилиці то підтверджує))... епідемія депресивного стану тільки починається...
показать весь комментарий
20.09.2025 19:09 Ответить
ну да, гендир вирішив застрелитись з рушниці на убіччі. Трохи не дійшов до кювету.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:13 Ответить
Купа дурних придуманих фактів типу єдиний виробник, єдиний постачальник. Бесит це колупання перемоги з усього. Якийсь дебіл вбив себе. Це все.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:14 Ответить
Вирішив не чекати, а просто без черги, поперед ******, у пекло!!!
А ******, їм обіцяв «вєчнаю жисть» на московії… Видно московія попере горла стала!! Як і кушнарьову, ківі, захарченку, чечетову, кирпі, кравченку…
показать весь комментарий
20.09.2025 19:14 Ответить
Вирішив перевершити подвиг Кирпи.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:16 Ответить
Зубочистка с порохом попалась
показать весь комментарий
20.09.2025 19:16 Ответить
трохи не точно на мапі позначили цехи з виробництва гєранєй. Насправді вони ось тут, обведені жовтим (нижче - то гуртожитки):
показать весь комментарий
20.09.2025 19:20 Ответить
І що, сировина не постачатиметься?
показать весь комментарий
20.09.2025 19:34 Ответить
Мадяре, візьми на замітку, в статті багато цікавого матеріалу !
показать весь комментарий
20.09.2025 19:43 Ответить
АТ "Хімпромінжиніринг", більш відоме під брендом Umatex Group, це єдиний виробник вуглецевого волокна в Росії. Джерело: https://censor.net/ua/p3575245

підприємства Umatex виготовляють близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії Джерело: https://censor.net/ua/p3575245

показать весь комментарий
20.09.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2025 19:59 Ответить
 
 