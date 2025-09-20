В РФ застрелился глава компании Umatex Group, поставлявшей сырье для производства "Шахедов"

Главу крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александра Тюнина нашли застреленным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.

Как отмечается, тело гендиректора Акционерного общества "НПК "Химпроминжиниринг"" бренд UMATEX Group (входит в Госкорпорацию Росатом) Александра Тюнина обнаружено в московском поселке.

Рядом с мужчиной нашли ружье и записку, на которой было написано: "Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил".

Скорее всего, топ-менеджер застрелился.

"Химпроминжиниринг" - единственный российский производитель углеродного волокна.

Как пишет издание "Милитарный", Umatex Group - единственный российский производитель углеволокна и ключевой поставщик сырья для производства дронов Shahed/"Герань".

Umatex и производство "Шахедов"

АО "Химпроминжиниринг", более известное под брендом Umatex Group, это единственный производитель углеродного волокна в России. Именно его подразделение "Алабуга-Волокно" в одноименной экономической зоне поставляет материалы для производства дронов.

Углеродное волокно является ключевым элементом в производстве фюзеляжей для дальнобойных дронов, обеспечивая высокую прочность при чрезвычайно низком весе.

В эксклюзивном исследовании российской документации "Милитарный" отыскал и подробно описал технологический процесс изготовления корпусов российских копий Shahed-136, где углеродное волокно марки RC200 является ключевой составляющей.

Нарезка и расклейка углеродного волокна на матрицу фюзеляжа Shahed-136 / "Герань-2", российский завод "Алабуга". Фото: Милитарный

Подчиненный Umatex завод по производству сырья "Алабуга-Волокно" расположен напротив главной производственной площадки, где клеят фюзеляжи и собирают готовые дроны.

Неподалеку предприятия также располагается другой ключевой завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", который производит стекловолоконные ткани, которые тоже применяются в композитных фюзеляжах "Шахедов".

Мощности "Алабуга-Волокно" и "Алабуга-стекловолокно" рядом с заводом по производству "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга". Изображение: Google Earth

Согласно открытым данным, предприятия Umatex производят около 95% производства углеродного волокна в России, обеспечивая изготовление 1400-2000 тонн волокна ежегодно. Впрочем, с масштабированием производства ударных дронов, эта цифра могла значительно возрасти в последние годы.

Стоит отметить, что проект "Быть или" отмечает, что это уже 35-я загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний, начиная с 2022 года. В этом списке неожиданное самоубийство является одной из распространенных причин гибели.