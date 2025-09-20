В РФ застрелился глава компании Umatex Group, поставлявшей сырье для производства "Шахедов"
Главу крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александра Тюнина нашли застреленным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.
Как отмечается, тело гендиректора Акционерного общества "НПК "Химпроминжиниринг"" бренд UMATEX Group (входит в Госкорпорацию Росатом) Александра Тюнина обнаружено в московском поселке.
Рядом с мужчиной нашли ружье и записку, на которой было написано: "Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил".
Скорее всего, топ-менеджер застрелился.
"Химпроминжиниринг" - единственный российский производитель углеродного волокна.
Как пишет издание "Милитарный", Umatex Group - единственный российский производитель углеволокна и ключевой поставщик сырья для производства дронов Shahed/"Герань".
Umatex и производство "Шахедов"
АО "Химпроминжиниринг", более известное под брендом Umatex Group, это единственный производитель углеродного волокна в России. Именно его подразделение "Алабуга-Волокно" в одноименной экономической зоне поставляет материалы для производства дронов.
Углеродное волокно является ключевым элементом в производстве фюзеляжей для дальнобойных дронов, обеспечивая высокую прочность при чрезвычайно низком весе.
В эксклюзивном исследовании российской документации "Милитарный" отыскал и подробно описал технологический процесс изготовления корпусов российских копий Shahed-136, где углеродное волокно марки RC200 является ключевой составляющей.
Подчиненный Umatex завод по производству сырья "Алабуга-Волокно" расположен напротив главной производственной площадки, где клеят фюзеляжи и собирают готовые дроны.
Неподалеку предприятия также располагается другой ключевой завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", который производит стекловолоконные ткани, которые тоже применяются в композитных фюзеляжах "Шахедов".
Согласно открытым данным, предприятия Umatex производят около 95% производства углеродного волокна в России, обеспечивая изготовление 1400-2000 тонн волокна ежегодно. Впрочем, с масштабированием производства ударных дронов, эта цифра могла значительно возрасти в последние годы.
Стоит отметить, что проект "Быть или" отмечает, что это уже 35-я загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний, начиная с 2022 года. В этом списке неожиданное самоубийство является одной из распространенных причин гибели.
Гори в пеклі, курво 🔥
Це вже 35 загадкова смерть топ-чиновників рф з початку вторгнення.
Головне шо здох, уйобок.
А Шахеди то фігня. Замінити весь композит стеклопластиком - долетить до Дрездена, а не до Берліна. Ака кому різниця.
А ******, їм обіцяв «вєчнаю жисть» на московії… Видно московія попере горла стала!! Як і кушнарьову, ківі, захарченку, чечетову, кирпі, кравченку…
