12 тис. грн за вступ: викладач коледжу у Львові організував схему ухилення від мобілізації. ФОТО

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова організував схему отримання хабаря від абітурієнтів мобілізаційного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За гроші він обіцяв вплинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника у цей навчальний заклад на денну форму навчання.

"Його "клієнти", чоловіки віком від 25 років, мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. З кожного — по 12 тис. грн за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

Окрім цього, до "послуг" підозрюваного входив супровід: "клієнти" без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Так студенти уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали під час одержання всієї обумовленої суми за вступ.

Викладач коледжу за хабар допомагав ухилянтам у Львові
Викладач коледжу за хабар допомагав ухилянтам у Львові

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

На передову рити окопи, щоб відчув, як це не хватає.
показати весь коментар
22.09.2025 13:17 Відповісти
Підтримую!
Один пробрався на хабарях, знімати відстрочку з усіх, хто працює в коледжі!
Буде всім зась!
показати весь коментар
22.09.2025 14:23 Відповісти
Ребята, это бизнес! Конкуренция. Нести погранцам, могут и кинуть, или попробовать отсидится. Конкурирующие фирмы не допустят на рынок кустарей любителей
показати весь коментар
22.09.2025 13:30 Відповісти
Стісняюсь спитать: а які такі "функції держави" виконують "посадовці одного з університетів Львова"?
показати весь коментар
22.09.2025 13:39 Відповісти
Ось, вагома підстава провести масштабні перевірки всіх, без виключення, закладів фахової передвищої освіти в Україні!
Там Ви знайдете купу так званих "мертвих душ", що лише рахуються як здобувачі освіти, або навіть "викладачі"!
Якщо в університетах за процесом зарахування до ЗВО є контроль, то в коледжах - повна анархія та схематози!
Ось чому після прийняття закону про обмеження вступу на денну форму навчання осіб віком 25+, всі ухилянти поперли саме до коледжів!
А тому, МОН спільно з ТЦК та СП повинно звернути на коледжі дуже пильну увагу, а особливо на коледжі районного розміщення, переферійні, що не впадають в око!
Там для адміністрації справжній грошовий клондайк!
показати весь коментар
22.09.2025 14:21 Відповісти
Гандон
показати весь коментар
22.09.2025 14:58 Відповісти
 
 