12 тис. грн за вступ: викладач коледжу у Львові організував схему ухилення від мобілізації. ФОТО

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова організував схему отримання хабаря від абітурієнтів мобілізаційного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За гроші він обіцяв вплинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника у цей навчальний заклад на денну форму навчання.

"Його "клієнти", чоловіки віком від 25 років, мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. З кожного — по 12 тис. грн за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

Окрім цього, до "послуг" підозрюваного входив супровід: "клієнти" без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Так студенти уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали під час одержання всієї обумовленої суми за вступ.





Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

