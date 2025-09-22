РУС
12 тыс. грн за поступление: преподаватель колледжа во Львове организовал схему уклонения от мобилизации. ФОТО

Преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова организовал схему получения взятки от абитуриентов мобилизационного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

За деньги он обещал повлиять на должностных лиц университета для зачисления конкретного абитуриента в это учебное заведение на дневную форму обучения.

"Его "клиенты", мужчины в возрасте от 25 лет, имели возможность получить отсрочку от мобилизации. С каждого - по 12 тыс. грн за вступление. По предварительной информации, при его содействии в учебное заведение было принято около 40 мужчин призывного возраста.

Кроме этого, в "услуги" подозреваемого входило сопровождение: "клиенты" без посещения учебного заведения успешно сдавали зачетные и экзаменационные работы. Так студенты избегали отчисления и могли рассчитывать на отсрочку на длительный период времени", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения всей оговоренной суммы за поступление.

Преподаватель колледжа за взятку помогал уклоняющимся от воинской службы во Львове
Преподаватель колледжа за взятку помогал уклоняющимся от воинской службы во Львове

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

На передову рити окопи, щоб відчув, як це не хватає.
22.09.2025 13:17 Ответить
Ребята, это бизнес! Конкуренция. Нести погранцам, могут и кинуть, или попробовать отсидится. Конкурирующие фирмы не допустят на рынок кустарей любителей
22.09.2025 13:30 Ответить
Стісняюсь спитать: а які такі "функції держави" виконують "посадовці одного з університетів Львова"?
22.09.2025 13:39 Ответить
Ось, вагома підстава провести масштабні перевірки всіх, без виключення, закладів фахової передвищої освіти в Україні!
Там Ви знайдете купу так званих "мертвих душ", що лише рахуються як здобувачі освіти, або навіть "викладачі"!
Якщо в університетах за процесом зарахування до ЗВО є контроль, то в коледжах - повна анархія та схематози!
Ось чому після прийняття закону про обмеження вступу на денну форму навчання осіб віком 25+, всі ухилянти поперли саме до коледжів!
А тому, МОН спільно з ТЦК та СП повинно звернути на коледжі дуже пильну увагу, а особливо на коледжі районного розміщення, переферійні, що не впадають в око!
Там для адміністрації справжній грошовий клондайк!
22.09.2025 14:21 Ответить
 
 