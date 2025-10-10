УКР
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув з візитом на Львівщину: відвідав місце удару РФ у Лапаївці. ФОТОрепортаж

На Львівщину з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - йдеться в повідомленні.

Сікорський прибув з візитом на Львівщину
Сікорський прибув з візитом на Львівщину
Сікорський прибув з візитом на Львівщину
Сікорський прибув з візитом на Львівщину
Сікорський прибув з візитом на Львівщину
Сікорський прибув з візитом на Львівщину

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річна Анастасія Гриців загинула внаслідок масованої атаки РФ на Львівщину. ФОТО

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Унаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.


По вашому, локація визначила місце візиту посла? Дивне у вас припущення
показати весь коментар
10.10.2025 13:38 Відповісти
останнє фото це зошити загиблої 15-річної Ані Гриців..
показати весь коментар
10.10.2025 13:47 Відповісти
Шо так багато офіційних ліц, з боку України.
показати весь коментар
10.10.2025 13:53 Відповісти
Пошана Главі МЗС Польщі пану Радославу Сікорському !!!
показати весь коментар
10.10.2025 13:53 Відповісти
 
 