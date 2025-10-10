Глава МЗС Польщі Сікорський прибув з візитом на Львівщину: відвідав місце удару РФ у Лапаївці. ФОТОрепортаж

На Львівщину з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Унаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.