Новости Фото Визит Сикорского в Украину
1 289 6

Глава МИД Польши Сикорский прибыл с визитом на Львовщину: посетил место удара РФ в Лапаивке. ФОТОрепортаж

На Львовщину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко, посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаивке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг. Эта потеря - открытая рана Львовщины и всей Украины", - говорится в сообщении.

Сикорский прибыл с визитом во Львовскую область

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя Анастасия Грыцив погибла в результате массированной атаки РФ на Львовщину. ФОТО

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В результате комбинированного удара врага БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 людей - травмированы.

визит (3174) Сикорский Радослав (487) Львовская область (3049) Львовский район (121) Лапаевка (3)
По вашому, локація визначила місце візиту посла? Дивне у вас припущення
10.10.2025 13:38 Ответить
останнє фото це зошити загиблої 15-річної Ані Гриців..
10.10.2025 13:47 Ответить
Шо так багато офіційних ліц, з боку України.
10.10.2025 13:53 Ответить
Пошана Главі МЗС Польщі пану Радославу Сікорському !!!
10.10.2025 13:53 Ответить
 
 