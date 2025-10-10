Глава МИД Польши Сикорский прибыл с визитом на Львовщину: посетил место удара РФ в Лапаивке. ФОТОрепортаж

На Львовщину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко, посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаивке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг. Эта потеря - открытая рана Львовщины и всей Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В результате комбинированного удара врага БПЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 людей - травмированы.