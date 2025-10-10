Наслідки удару ЗСУ по Коробковському ГПЗ у Волгоградській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У соцмережі з’явилися супутникові знімки наслідків ураження по Коробковському газопереробному заводу у Волгоградській області Росії, який ЗСУ атакували у ніч на 9 жовтня.
Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
На знімках видно сліди пожежі на території Коробковського ГПЗ в місті Котово Волгоградської області РФ після удару українських дронів вночі 9 жовтня.
Місцева влада повідомила про "загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу".
Коробковський ГПЗ –– найбільший у Волгоградській області та один з найбільших на півдні Росії.
Він був запущений у 1966 році й останні 25 років належить "Лукойлу". Підприємство виробляє бензин, скраплений газ і сировину для різних галузей промисловості.
Нагадаємо, напередодні у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.
