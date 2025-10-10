Последствия удара ВСУ по Коробковскому ГПЗ в Волгоградской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В соцсети появились спутниковые снимки последствий поражения по Коробковскому газоперерабатывающему заводу в Волгоградской области России, который ВСУ атаковали в ночь на 9 октября.

На снимках видны следы пожара на территории Коробковского ГПЗ в городе Котово Волгоградской области РФ после удара украинских дронов ночью 9 октября.

Местные власти сообщили о "возгорании на территории объектов топливно-энергетического комплекса".

Коробковский ГПЗ - крупнейший в Волгоградской области и один из крупнейших на юге России.

Он был запущен в 1966 году и последние 25 лет принадлежит "Лукойлу". Предприятие производит бензин, сжиженный газ и сырье для различных отраслей промышленности.

Напомним, накануне в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.

