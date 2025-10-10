Последствия удара ВСУ по Коробковскому ГПЗ в Волгоградской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В соцсети появились спутниковые снимки последствий поражения по Коробковскому газоперерабатывающему заводу в Волгоградской области России, который ВСУ атаковали в ночь на 9 октября.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
На снимках видны следы пожара на территории Коробковского ГПЗ в городе Котово Волгоградской области РФ после удара украинских дронов ночью 9 октября.
Местные власти сообщили о "возгорании на территории объектов топливно-энергетического комплекса".
Коробковский ГПЗ - крупнейший в Волгоградской области и один из крупнейших на юге России.
Он был запущен в 1966 году и последние 25 лет принадлежит "Лукойлу". Предприятие производит бензин, сжиженный газ и сырье для различных отраслей промышленности.
Напомним, накануне в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль