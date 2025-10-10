Наслідки атаки РФ на Полтавщину: У Кременчуці виявлено уламки ракети, яка могла містити касетні боєприпаси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожого обстрілу Полтавщини в ніч на 10 жовтня пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, транспортні засоби та приватні будинки громадян у Кременчуцькому районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Як зазначається, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки та транспорт. Інформації про постраждалих не надходило.
Повідомляється, що на місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки, комунальні служби та громадські організації, які надавали допомогу громадянам та усували наслідки ворожого обстрілу.
Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину росіян. Зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах.
Крім того, у Кременчуці поліцейські вибухотехніки виявили уламки ракети, яка може нести касетну бойову частину з шаровидними суббоєприпасами. Такі боєприпаси надзвичайно небезпечні та можуть у будь-яку мить здетонувати.
