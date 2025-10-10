УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Фото Удар росіян по Полтавщині
851 2

Наслідки атаки РФ на Полтавщину: У Кременчуці виявлено уламки ракети, яка могла містити касетні боєприпаси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожого обстрілу Полтавщини в ніч на 10 жовтня пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, транспортні засоби та приватні будинки громадян у Кременчуцькому районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Як зазначається, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки та транспорт. Інформації про постраждалих не надходило.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Кременчуці виявлено уламки ракети

Повідомляється, що на місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки, комунальні служби та громадські організації, які надавали допомогу громадянам та усували наслідки ворожого обстрілу.

Читайте: Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

У Кременчуці виявлено уламки ракети

Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину росіян. Зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах.

Також читайте: На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки відключень електроенергії

Крім того, у Кременчуці поліцейські вибухотехніки виявили уламки ракети, яка може нести касетну бойову частину з шаровидними суббоєприпасами. Такі боєприпаси надзвичайно небезпечні та можуть у будь-яку мить здетонувати.

У Кременчуці виявлено уламки ракети
У Кременчуці виявлено уламки ракети
У Кременчуці виявлено уламки ракети

Автор: 

Кременчук (327) обстріл (31274) Полтавська область (1251) Кременчуцький район (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поліція і касетні ********** - це як камінний вік і космос....
показати весь коментар
10.10.2025 18:01 Відповісти
Поліція як і потрібно фіксує кримінал по відношенню до мирного населення з російської сторони . вердикт всеж таки Буде в Гаагі чи де небуть.
показати весь коментар
10.10.2025 18:32 Відповісти
 
 