Наслідки атаки РФ на Полтавщину: У Кременчуці виявлено уламки ракети, яка могла містити касетні боєприпаси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожого обстрілу Полтавщини в ніч на 10 жовтня пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, транспортні засоби та приватні будинки громадян у Кременчуцькому районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Як зазначається, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки та транспорт. Інформації про постраждалих не надходило.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повідомляється, що на місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки, комунальні служби та громадські організації, які надавали допомогу громадянам та усували наслідки ворожого обстрілу.

Читайте: Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину росіян. Зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах.

Також читайте: На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки відключень електроенергії

Крім того, у Кременчуці поліцейські вибухотехніки виявили уламки ракети, яка може нести касетну бойову частину з шаровидними суббоєприпасами. Такі боєприпаси надзвичайно небезпечні та можуть у будь-яку мить здетонувати.





