Последствия атаки РФ на Полтавщину: В Кременчуге обнаружены обломки ракеты, которая могла содержать кассетные боеприпасы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского обстрела Полтавщины в ночь на 10 октября поврежден объект энергетической инфраструктуры, транспортные средства и частные дома граждан в Кременчугском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Как отмечается, в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также в результате атаки были повреждены частные дома и транспорт. Информация о пострадавших не поступала.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что на месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, взрывотехники, коммунальные службы и общественные организации, которые оказывали помощь гражданам и устраняли последствия вражеского обстрела.

Читайте: Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине

Следователи полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры документируют последствия очередного военного преступления россиян. Собранные следствием материалы станут частью доказательной базы в международных судах.

Также читайте: На Сумщине и Полтавщине введены графики отключений электроэнергии

Кроме того, в Кременчуге полицейские взрывотехники обнаружили обломки ракеты, которая может нести кассетную боевую часть с шаровидными суббоеприпасами. Такие боеприпасы чрезвычайно опасны и могут в любой момент сдетонировать.





