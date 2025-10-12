УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3809 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Львівщину
569 0

Атака РФ на Львівщину 5 жовтня: кількість загиблих у Лапаївці зросла до п’яти осіб. ФОТО

У селі Лапаївка у Львівській області помер чоловік внаслідок російської атаки, вчиненої 5 жовтня.

Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді територіальної громади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 жовтня, внаслідок російської ракетної атаки, відійшов у вічність житель села Лапаївка – Константинов Віталій Михайлович (07.01.1979 р.н.). Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар РФ по Лапаївці на Львівщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З матір’ю та донькою, які загинули від удару РФ, прощаються на Львівщині. ВIДЕО

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Унаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Автор: 

обстріл (31305) Львівська область (2592) Львівський район (138) Лапаївка (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 