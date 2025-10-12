Атака РФ на Львівщину 5 жовтня: кількість загиблих у Лапаївці зросла до п’яти осіб. ФОТО

У селі Лапаївка у Львівській області помер чоловік внаслідок російської атаки, вчиненої 5 жовтня.

Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді територіальної громади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 жовтня, внаслідок російської ракетної атаки, відійшов у вічність житель села Лапаївка – Константинов Віталій Михайлович (07.01.1979 р.н.). Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Унаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.