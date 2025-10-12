Атака РФ на Львовскую область 5 октября: количество погибших в Лапаевке возросло до пяти человек. ФОТО

В селе Лапаевка во Львовской области умер мужчина в результате российской атаки, совершенной 5 октября.

Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной громады, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 октября, в результате российской ракетной атаки, отошел в вечность житель села Лапаевка - Константинов Виталий Михайлович (07.01.1979 г.р.). Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С матерью и дочерью, которые погибли от удара РФ, прощаются на Львовщине. ВИДЕО

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.